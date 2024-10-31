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Коммерсантъ FM
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«Известен был как бузотер и фанфарон»

Петр Воронков — об Иване Дурдине третьем

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какой вклад внесли купцы в развитие Рыбинска, а также о том, чем запомнился один из пивных королей России.

Фото: Рыбинский музей-заповедник

Фото: Рыбинский музей-заповедник

Продолжаем сегодня наше путешествие по Рыбинску — городу, который принято называть купеческим. Отношение к здешним купцам во все времена было сложным. Вот что писал о них публицист Иван Аксаков: «Эти бороды, строго пост соблюдающие, — подлецы страшные!» Аксаков клеймил их двуличность, страсть к наградам, жадность, дескать, ни копейки не дали на благоустройство города. И здесь можно клеймить уже самого Аксакова. Купеческое наследие во многом и есть тот магнит, что манит в город сегодня тысячи туристов. И опять же нельзя всех ровнять под одну гребенку. В Рыбинске было много купцов первой гильдии. Относительно много, потому что по всей России их насчитывалось всего 2-3% от общей торговой братии. И среди них были и жулики, и благородные люди, и те, кто прожигал родительское наследство, и те, кто работал не покладая рук.

В Рыбинске есть одно приметное здание, похожее на мрачноватый замок, — это завод купцов Дурдиных, пивных королей России. Он работает и сейчас. Будете на экскурсии, помимо всего прочего, обязательно попробуйте квас — вкуснее я не пил нигде и никогда. Так вот, старые Дурдины, почти все, кстати, Иваны, слыли трудягами каких мало. А один из последних — Иван Дурдин третий — известен был в Рыбинске как бузотер и фанфарон, скандалил на каждом шагу. Говорят, был видным мужчиной и при этом редкостным трусом. Однажды в театре получил, простите, по мордасам от тщедушного зубного врача. За хамство и за то, что вытянул ноги в проходе так, что не обойти. Дурдин не ответил и бежал из театра под общий хохот.

У него был первый в Рыбинске автомобиль, одевался он по последней моде, кутил и безобразничал. Как-то привез в город борцовское представление. Борцами были женщины известного сорта. Шоу быстро прикрыли. Но дамы еще долго боролись в частных номерах Рыбинска… Интересно, что именно этому Дурдину во время революции удалось бежать за границу. Его отца и двух младших братьев расстреляли за городом, на даче.

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