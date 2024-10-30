Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, чем удивляет Рыбинск гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Сегодня Рыбинск и его памятники. Этот город на Волге любим туристами, богат дореволюционной купеческой архитектурой, славен копченым лещом и другими рыбными деликатесами, которых в достатке (но не так, конечно, как раньше) в великой русской реке. Кстати, песню «Издалека долго течет река Волга» и множество еще советских хитов написал уроженец этих мест, поэт Лев Ошанин. Памятник ему со словами «Здесь мой причал» установлен на смотровой площадке Волжской набережной. Молодежь, понятно, плохо знает, кто такой Ошанин, но это совсем не повод разукрашивать его непотребными словами. Было такое…

Зато на рыбинской Красной площади имеется памятник Ленину. Редчайший экземпляр. Местные называют его «Ленин в зимнем». Действительно, Ильич одет в шапку-ушанку и теплое пальто с богатым каракулевым воротником. Раньше, до революции, здесь стоял монумент в честь Александра II, но после переворота сатрапа и кровопийцу скинули, и, как утверждают здешние гиды, утопили в матушке Волге. Хотя, возможно, «императора» просто отправили на переплавку.

Есть в Рыбинске памятник и самой великой реке. В начале 1940-х годов решено было увековечить народной подвиг по строительству Рыбинской ГЭС и водохранилища и установить монументальную композицию Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Однако возведение Рыбинского гидроузла еще не было завершено, поэтому временное пристанище «Рабочий и колхозница» получили возле ВДНХ. Дальше была война, а потом высокое начальство неожиданно утвердило проект скульптора Шапошникова. И вот летом 1953 года, как тогда писали, «освобожденная от деревянного кожуха величественная женщина "Мать-Волга" с тугими косами, открытым русским лицом, решительным рисунком губ, взглянула в широкую волжскую даль с 28-метровой высоты».

Памятник, действительно, впечатляет. Бетона на одну только руку, которой женщина приветствует гостей города, понадобилось 16 тонн. А восемь лет назад, по итогам интернет-голосования «Мать-Волга» была признана символом города Рыбинска.