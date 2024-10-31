На вокзале Екатеринбурга открыли зал ожидания для маломобильных пассажиров
В Екатеринбурге на вокзале открылся зал ожидания для маломобильных пассажиров. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) он находится на первом этаже.
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Зал оборудован диванами и местами для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; индукционным оборудованием и информационным табло; кнопкой для вызова персонала. Отмечается, что люди с нарушениями слуха могут получить консультацию оператора на русском жестовом языке через справочные видеотерминалы.
В июле на вокзале установили три новые капсулы для сна, их количество увеличилось до пяти. За полгода услугой воспользовались более 1,7 тыс. пассажиров.