На вокзале Екатеринбурга установили дополнительные капсулы для сна

На территории вокзала в Екатеринбурге установили три новые капсулы для сна, их количество увеличено до пяти. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД), за полгода услугой воспользовались более 1,7 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Закрывающиеся индивидуальные капсулы для сна, оборудованные шумоизолирующими жалюзи, находятся в одном из залов ожидания на втором этаже вокзала. В них есть отделение для хранения багажа, USB-розетка и складная подставка для стакана или бутылки. Отмечается, что в стоимость услуги входит комплект одноразового постельного белья.

По данным СвЖД, капсула рассчитана на одного человека, однако допустимо размещение родителя с ребенком в возрасте до шести лет. Стоимость аренды зависит от продолжительности пользования.

Полина Хабарова

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