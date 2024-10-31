Берлин ждет решения американских избирателей

В Германии в последние дни много говорят о том, что трехпартийная правительственная коалиция трещит по швам. Кабинет, сформированный социал-демократами (СДПГ), зелеными и свободными демократами, может не дожить до очередных выборов в сентябре будущего года. Момент истины наступит к 14 ноября — времени, к которому коалиционные партии должны договориться о бюджете страны на 2025 год. Поиск компромиссов идет непросто, внутри правительства сохраняются острые разногласия. Впрочем, в пользу сохранения коалиции может сыграть неожиданный фактор: переизбрание президентом США Дональда Трампа заставит немецких политиков сплотиться перед лицом неизвестности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлеру Германии Олафу Шольцу (слева) предстоит повести за собой всех членов распадающейся правительственной коалиции и уже к 14 ноября добиться-таки согласования бюджета на 2025 год

Фото: AP Канцлеру Германии Олафу Шольцу (слева) предстоит повести за собой всех членов распадающейся правительственной коалиции и уже к 14 ноября добиться-таки согласования бюджета на 2025 год

Фото: AP

Разговоры о том, что правящая в Германии коалиция вот-вот распадется, начались еще с середины лета ввиду того, что лидеры трех входящих в нее партий сами все чаще стали публично высказывать свои претензии к партнерам. После сентябрьских выборов в трех восточных землях, оказавшихся разгромными и для социал-демократов, и для их младших партнеров в лице зеленых и свободных демократов, вероятность распада правительства стала еще выше. Тогда министр финансов и лидер свободных демократов Кристиан Линднер громогласно провозгласил «осень решений», подразумевая, что его политическая сила, котирующаяся в рейтингах на федеральном уровне ниже 5%, может выйти из правящей коалиции, дабы получить шанс усилить свои позиции вне правительства.

События этой недели подкинули немецким СМИ новый повод говорить о скором развале так называемого светофорного правительства (по цветам партий — красный, желтый, зеленый) и неизбежных досрочных выборах. Называлась даже их возможная дата — 9 марта, то есть более чем за полгода до запланированного срока. Во вторник под эгидой канцлера Олафа Шольца в Берлине прошла встреча руководителей крупных промышленных компаний, на которой обсуждались способы спасения немецкой экономики, переживающей не лучшие времена. Альтернативную бизнес-встречу в тот же день провел и министр финансов Кристиан Линднер, которому по логике стоило бы присутствовать на мероприятии, организованном канцлером, а не устраивать свое.

Отличился и представляющий зеленых министр экономики Роберт Хабек. На днях он выступил с идеей создания инвестиционного фонда с долговым финансированием на несколько миллиардов евро, не удосужившись при этом обсудить свой план с коллегами по коалиции, один из которых — упомянутый господин Линднер — назвал впоследствии идеи господина Хабека «признаком концептуальной беспомощности».

Представители трех партий все еще не пришли к согласию относительно главного — бюджета Германии на 2025 год и того, как устранить в нем дефицит финансирования в размере почти €10 млрд.

Времени для нахождения компромисса осталось в обрез: 14 ноября наступит крайний срок, к которому проект бюджета должен быть составлен окончательно.

«С начала 1980-х годов (тогда распался альянс СДПГ и свободных демократов.— “Ъ”) мы не видели таких фундаментальных различий — и таких споров — между партнерами по немецкой коалиции. Похоже, что между ними больше нет никакой основы для доверия»,— отметил в беседе с Financial Times политолог Трирского университета Уве Юн.

Даже социал-демократы, избегавшие любых рассуждений о возможности развала коалиции, на этой неделе впервые допустили такое развитие событий. По крайней мере, избранный 30 октября новым генсеком СДПГ Маттиас Мирш заметил, что немецкий кабинет министров будет вполне способен и дальше управлять страной в качестве правительства меньшинства, если зеленые или свободные демократы выйдут из коалиции.

На этой неделе лидер свободных демократов, походящий своими заявлениями и поступками скорее на члена оппозиции, нежели правящей коалиции, дал понять, что покидать правительство его партия пока не намерена. «Есть такая вещь, как обязанность управлять, и для Германии всегда лучше, когда правительство договаривается об общем направлении, описывает его и реализует»,— заявил Кристиан Линднер во вторник. Правда, он тут же добавил, что многое упирается в судьбу так называемой инициативы роста — проекта почти полусотни экономических реформ, направленных на развитие бизнеса, согласованного правительством в июле. «Если они не будут реализованы, мы потеряем основу, на которой держится коалиция. Это необходимое условие для нашей поддержки бюджета»,— заметил, общаясь с журналистами, один из неназванных однопартийцев министра финансов.

Между тем одно внешнее событие, которого в Европе ждут с нескрываемой тревогой, может помочь немецкой коалиции выжить. По итогам президентских выборов 5 ноября к власти в США может вернуться Дональд Трамп, уже пригрозивший ввести высокие тарифы на импорт, в том числе из Евросоюза.

И, как полагает ряд немецких аналитиков, перспектива его возвращения заставит нынешнюю вечно ссорящуюся коалицию сомкнуть ряды перед лицом общей угрозы.

«Победа Трампа значительно снижает вероятность того, что коалиция распадется. Германия должна будет сделать шаг вперед и продемонстрировать свое лидерство, а она не сможет этого сделать, если здесь царит хаос. Третья по величине экономика мира не может рисковать остаться без руководства в такой момент. Это знают все, даже Линднер»,— признал в разговоре с агентством Reuters один из немецких правительственных чиновников.

Наталия Портякова