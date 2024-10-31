Канашский вагоностроительный завод Чувашии получил 47 млн рублей на автоматизацию

Фонд развития промышленности Чувашии выделил 47,7 млн руб. Канашскому вагоностроительному заводу (КАВАЗ) для роботизации сварочных процессов. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канашский вагоностроительный завод Чувашии получил 47 млн руб. на автоматизацию

Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева Канашский вагоностроительный завод Чувашии получил 47 млн руб. на автоматизацию

Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева

Средства выделены в рамках программы «Обновление» с процентной ставкой 1% годовых. На эти средства КАВАЗ закупит восемь сварочных роботов, которые, по словам главы Чувашии, повысят качество продукции и снизят уровень брака. Завод также запустит производство специальных фитинговых упоров, которые обеспечат фиксацию крупнотоннажных контейнеров при ветровых нагрузках в движении.

В 2022 году завод внедрил технологии нацпроекта «Производительность труда», что увеличило производительность на 25% и сократило время сборки на 11%, а также снизило уровень незавершенного производства на 40%. В 2023 году завод произвел 5145 вагонов.

Анар Зейналов