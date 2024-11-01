Звезды и монстры

31 октября в Салониках открылся 65-й Международный кинофестиваль — один из старейших киносмотров мира и одно из крупнейших фестивальных событий Балканского региона и Юго-Восточной Европы. О его программе, включающей в этом году 250 фильмов, рассказывает Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Греческой аудитории предстоит оценить экранизацию Гомера, где Рейф Файнс играет Одиссея, а Жюльетт Бинош —Пенелопу

Фото: Heretic Греческой аудитории предстоит оценить экранизацию Гомера, где Рейф Файнс играет Одиссея, а Жюльетт Бинош —Пенелопу

Фото: Heretic

В главном международном конкурсе собрано двенадцать претендентов на награды. «Счастливые выходные» оскаровского номинанта палестинца Скандера Копти — панорамная картина семейной жизни в обстоятельствах перманентного израильско-палестинского противостояния. «В падении» Лауры Каррейры — фильм, отмеченный за лучшую режиссуру в Венеции,— рассказывается о молодой работнице родом из Португалии, переживающей депрессию и отчуждение в дебрях британской мегаэкономики. «Аркадия» Йоргоса Зоиса — экзистенциальная драма в стиле греческой «новой волны». Есть и мистический триллер — новозеландский «Он поднялся на холм» Сэмуэла ван Гринсвена.

На открытии фестиваля показали байопик чилийского режиссера Пабло Ларраина «Мария». Для греков он представляет особенный интерес, ведь в фокусе авторского внимания — легендарная Мария Каллас, самая знаменитая гречанка ХХ века; фигурирует в сюжете и разбивший ее сердце магнат Аристотель Онассис, а сцены из молодости Марии разыгрываются в Греции. Однако кастинг в фильме космополитический, а главную роль исполняет голливудская звезда Анджелина Джоли. Это само по себе способно вызвать неоднозначные чувства у греческой аудитории; к тому же трактовка образа оперной дивы актрисой и режиссером довольно спорна.

Важным событием фестиваля станет чествование Жюльетт Бинош и Рейфа Файнса — двух статусных европейских кинознаменитостей, нашедших признание и в Голливуде. Бинош недавно стала президентом Европейской киноакадемии; она — единственная актриса в истории кино, удостоенная наград за лучшие женские роли на трех ведущих фестивалях мира — в Канне, Венеции и Берлине. В Салониках ей вручат почетную премию «Золотой Александр» перед специальным показом фильма Энтони Мингеллы «Английский пациент»: за эту роль актриса была в свое время удостоена «Оскара». Аналогичную награду на греческом фестивале получит Рейф Файнс; он тоже играл в этом громком фильме и был номинирован на «Оскар».

Британский актер и французская актриса вступали в экранное партнерство трижды на протяжении карьеры. Эта судьбоносная связь сложилась более тридцати лет назад: Файнс, к тому времени уже признанный театральный исполнитель шекспировского репертуара, дебютировал в кино в экранизации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» — и выступил в паре с Бинош. А последний раз это произошло в 2024 году в фильме «Возвращение Одиссея» режиссера Уберто Пазолини: Файнс играет в нем Одиссея, Бинош — Пенелопу. Теперь на фестивале в Салониках состоится греческая премьера этой эпической ленты из античной мифологии.

Гостем фестиваля станет еще один культовый артист современного кино — Мэтт Диллон. В последние годы он известен своим сотрудничеством с Ларсом фон Триером (фильм «Дом, который построил Джек»), а в Салониках покажут короткометражку с его участием «Вмешательства» мультимедийного датского художника Джеспера Жюста — в рамках посвященной ему ретроспективы. Кроме того, Диллон представит новый фильм Джессики Палю «Быть Марией», где он играет Марлона Брандо. Картина посвящена трудной судьбе актрисы Марии Шнайдер, травмированной скандальным опытом съемок «Последнего танго в Париже».

Увлекательной обещает стать программа «Мы, монстры», курируемая Карло Шатрианом, бывшим программным директором фестивалей в Локарно и Берлине. В нее включены 22 шедевра мирового кино — начиная с «Уродцев» Тода Браунинга (1932) вплоть до «Одержимой» Северина Фиалы и Вероники Франц (2024). Помимо «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро и других классических ужастиков в программу вошли и «Большая жратва» Марко Феррери, и «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, и даже «К оружию, мы фашисты!» Лино Дель Фра, Чечилии Манджини и Лино Миччике: это документальная история фашизма в Италии, где фигурируют не вымышленные, а реальные монстры. А завершится фестиваль фильмом «Конец света» Джошуа Оппенхаймера о богачах, выживших в роскошном бункере после апокалипсиса: еще одна вариация вечного сюжета о прекрасных и ужасных монстрах.