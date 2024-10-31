В Челябинске открыли пять дарксторов федеральной сети «Яндекс. Лавка»

На территории Челябинска начала работать федеральная сеть доставки продуктов «Яндекс. Лавка». В Курчатовском, Калининском и Советском районах открылись пять дарксторов.

Общая площадь каждого склада составляет около 280-300 кв. м. Доставка продуктов будет охватывать порядка 90% территории Челябинска. Из ассортимента «Яндекс. Лавки» южноуральцам будут доступны 90 горячих блюд и более 3,5 тыс. товаров, в том числе таких местных производителей, как «Чебаркульская птица», «Первый хлебокомбинат», «Мэри», «Таврия», «Калинка», «Фантэль», «Макфа» и другие. Продукция других брендов в Челябинск будет поступать из распределительного центра в Екатеринбурге площадью 5,5 тыс. кв. м.

На старте работы «Яндекс. Лавки» в Челябинске на доставке будут работать порядка 200 сотрудников. Ожидается, что в марте-апреле 2025 года сеть увеличит количество вакансий для кладовщиков, поваров и курьеров до 1,5-2 тыс.

Челябинск стал 12 городом России, где заработала федеральная сеть «Яндекс. Лавка». До конца 2024 года в городе появятся еще семь дарксторов.