Марийское УФАС выявило нарушение при размещении рекламы в Волжске

В Волжске ООО «РИМ» обязали демонтировать рекламные конструкции, размещенные без разрешения администрации города. Об этом сообщает пресс-служба Марийского УФАС.

Компания установила конструкции на нескольких площадках без согласования с местными властями. По решению Арбитражного суда Республики Марий Эл, ООО «РИМ» должно не только демонтировать рекламу, но и благоустроить участки, где она находилась.

Антимонопольная служба направит материалы дела в органы внутренних дел для возбуждения административного производства по ст. 14.37 КоАП РФ, касающейся нарушений требований к установке и эксплуатации рекламных конструкций.

Анар Зейналов