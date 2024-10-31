В ЦГКБ №23 Екатеринбурга внедряют цифровые технологии

Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) №23 в Екатеринбурге получила партию компьютерной техники на сумму более 500 тыс. руб. от депутата городской думы Алексея Вихарева, сообщили в пресс-службе депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Вихарев Фото: страница Алексея Вихарева «ВКонтакте» Фото: страница Алексея Вихарева «ВКонтакте» Следующая фотография 1 / 2 Алексей Вихарев Фото: страница Алексея Вихарева «ВКонтакте» Фото: страница Алексея Вихарева «ВКонтакте»

В больницу доставили новые компьютерные мониторы, блоки питания, клавиатуры, мыши — новая техника поможет врачам ускорить процесс заполнения электронных карт и сократит очередь в медицинском учреждении. В начале года она также получила принтеры, сканеры и копировальные устройства. «Технологии и требования по информационной безопасности постоянно развиваются, поэтому и нам нужно своевременно обновлять оборудование. Это влияет на оперативную работу врача и на качество обслуживания пациентов»,— отметил заведующий отделом статистики горбольницы №23 Анатолий Грачев.

Алексей Вихарев поддерживает ЦГКБ №23 на протяжении более трех лет: ранее он отправил медучреждению два легковых автомобиля для выездов врачей службы неотложной помощи к пациентам на дом и организовал ремонт рентген-кабинета, также Волонтерский центр Алексея Вихарева несколько раз в год проводит субботники на территории прибольничного сквера.

Также депутат по просьбе медиков обновил диваны в Свердловском областном онкологическом диспансере — их перетянули новым высокопрочным материалом. «Я стараюсь всегда откликаться на просьбы пациентов: недавно ко мне обратились пациенты Областного онкоцентра, попросили восстановить мебель в отделении стационара, поддержал инициативу, мебель действительно пришла в негодность. Будем помогать и дальше!»,— рассказал Алексей Вихарев. До этого он передал онкоцентру устройство для реабилитации пациентов «Имитрон», пульсоксиметры, кресла-коляски и кресла для забора крови, а также занялся благоустройством зоны перед поликлиникой.

Ранее Алексей Вихарев открыл филиал своего волонтерского центра в Академическом районе Екатеринбурга — он заработал на ул. Академика Сахарова, 51. Активисты помогают городу в решении разных вопросов: медицина и здравоохранение, помощь участникам специальной военной операции (СВО) и другим.

Ирина Пичурина