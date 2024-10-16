В Екатеринбурге открылся второй филиал Волонтерского центра Алексея Вихарева

В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый филиал Волонтерского центра депутата городской думы Алексея Вихарева — он заработал на ул. Академика Сахарова, 51, сообщили в пресс-службе депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Алексея Вихарева «ВКонтакте» Фото: страница Алексея Вихарева «ВКонтакте»

«Сегодня мы открыли филиал в Академическом районе. Именно здесь, в самом молодом районе города, живет яркая, прогрессивная, сильная молодежь, которая хочет научиться помогать и понять, что такое волонтерство. Возможно, через некоторое время мы откроем дополнительные филиалы в других районах, а также в Свердловской области»,— сказал Алексей Вихарев.

Центр был создан больше года назад на ул. 8 Марта, 8Д, на сегодняшний день в его деятельности участвует более 1 тыс. добровольцев. Они помогают городу в решении разных вопросов: медицина и здравоохранение, помощь участникам специальной военной операции (СВО) и жителям Донецкой народной республики (ДНР), пожилым людям, многодетным и нуждающимся семьям, приютам для животных и сотрудникам МЧС в тушении природных пожаров и устранении последствий ЧС, а также убирают мусор и активно участвуют в городских мероприятиях и экологических акциях. Кроме того, Волонтерский центр работает как приемная депутата: за прошедший год за помощью и юридическими консультациями обратилось больше 10 тыс. человек.

Напомним, в начале сентября десант из 15 активистов Волонтерского центра Алексея Вихарева во второй раз отправился на Донбасс. Они приехали по программе «Добровольческий десант» в Тельманово в ДНР — подшефную территорию Свердловской области, чтобы познакомиться с местными волонтерами и пройти совместные тренинги, а потом вместе заниматься благоустройством объектов.

Ирина Пичурина