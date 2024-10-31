«А, может быть, это и не чудеса вовсе?»

Владимир Зеленский официально признал, что действительно запрашивал у союзников дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk и получил отказ. Ранее об этом написала газета The New York Times. Президент Украины фактически не смог скрыть недовольство тем, что сугубо конфиденциальная информация попала в СМИ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе продолжает считать, что Зеленского откровенно подталкивают к переговорам с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Президент Украины признал, что действительно запрашивал у союзников дальнобойные крылатые ракеты типа Tomahawk. Ранее об этом написала газета The New York Times. Заметно, что лидер страны отреагировал на это крайне болезненно, ведь речь идет о секретной части его «плана победы». Информация не подлежала разглашению. Что же это получается, нет между партнерами ничего конфиденциального? «Я сказал, что это превентивный метод. Мне ответили, это эскалация»,— заявил Зеленский во время выступления на пресс-конференции в Рейкьявике.

Не хочется вмешиваться и советы давать, но негоже политику такого ранга публично эмоции демонстрировать. Не принято это в дипломатической практике, тем более в отношении тех, от кого зависишь. Обычно лидеры говорят ни да ни нет или отвечают вопросом на вопрос. Между тем вполне можно предположить, что утечку организовал кто-то свой, с украинской стороны — тот, кто был в курсе. Для чего? Например, чтобы поссорить Зеленского с союзниками и окончательно его скомпрометировать. Не будем развивать теорию заговора, дабы не отклоняться от основной темы.

Дальше еще интереснее. Другая уважаемая западная газета Financial Times написала о том, что Россия и Украина то ли собираются, то ли уже начали переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам. История неновая. Летом были аналогичные сообщения. Все это сначала опровергалось, но позже, в частности, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу признал, что такая инициатива с украинской стороны была, Кремль дал добро. Но потом Киев пошел на попятный. Примерно о том же говорил и президент России Владимир Путин на недавней пресс-конференции.

Как бы то ни было, в Кремле, а затем и в украинской столице нынешние сообщения назвали фейком. Что же такое происходит? Похоже, что Зеленского откровенно подталкивают к переговорам с Россией. Кроме того, Запад очень раздражает неуступчивая позиция Владимира Александровича. Вместо реального плана действий он даже не просит, а требует невозможного, выходя таким образом за рамки приличия. Tomahawk — фактически большая война, это же понятно.

Так может показаться, что в текущей ситуации мнение бывших партнеров не то чтобы прямо вот совпадает с Москвой, но, скажем так, позиции противников в этом плане очень схожи. Неужели в Белом доме не оставляют надежды заключить что-то похожее на мир до выборов? Чудеса иногда случаются. Как говорится, мало ли что. А, может быть, это и не чудеса вовсе? Но не будем гадать, развязка близка.

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