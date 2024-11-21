Инвесторам не занимать

В среду, 20 ноября, на конференции НАУФОР представитель ЦБ назвал абсурдом, когда частным клиентам предлагают инвестировать в кредит. По словам начальника управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Петра Ломакина, это недобросовестная практика. Он пояснил, что речь идет о случаях, когда предлагается оформить кредит для того, чтобы в дальнейшем инвестировать полученные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Случаи кредитования для дальнейших инвестиций были выявлены ЦБ, но пока они единичны, заявил господин Ломакин, не назвав конкретных банков.

Между тем, если понимать слова об инвестициях в кредит чуть более широко, то примеров может быть масса. Так, многие крупные банки, имеющие в составе группы брокера, завлекают граждан в инвестиции на фондовом рынке «подарками» в виде денег или ценных бумаг. Впрочем, чаще всего гражданину, чтобы добраться до «бонусов», необходимо еще и положить на свой счет дополнительные деньги. И банки позволяют пополнять брокерские счета с кредитных карт, то есть, по сути, происходит именно описанная господином Ломакиным ситуация: банк видит цель использования кредитных средств — инвестиции на фондовом рынке, но не препятствует таким операциям. Напротив, достигаются сразу две цели: и брокерский счет пополнен, и кредитный лимит израсходован.

В условиях тотального роста закредитованности населения обеспокоенность регулятора такого рода схемами логична. «Никогда не берите кредит, чтобы потом его инвестировать. Обязательства у вас будут сохраняться в любом случае, инвестиции — штука такая, где нет гарантий»,— предостерег граждан специалист ЦБ. Однако господин Ломакин совершенно не против маржинальной торговли через брокеров, что он тут же оговорил отдельно. И именно эта оговорка и вызывает вопрос.

По сути, маржинальная торговля, или так называемое кредитное плечо,— то же кредитование под инвестиции. Это заем, который брокер дает инвестору для совершения сделки на более крупную сумму, чем у гражданина есть на счете. Заем выдается под залог приобретаемых или ранее приобретенных инвестором активов, то есть это обеспеченное кредитование. Ставки кредитования по таким займам следуют за ключевой ставкой ЦБ, то есть составляют примерно столько же, сколько и по кредитам, а зачастую и больше. Но регулятора этот механизм не смущает.

В итоге возникает ощущение, что ЦБ ратует не за снижение закредитованности граждан, а за сокращение «инвестиционных» необеспеченных кредитов у банков под эгидой заботы о потребителях.

Ксения Дементьева