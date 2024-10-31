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«Трактор» обыграл «Сибирь» в домашнем матче со счетом 5:0

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над новосибирской командой «Сибирь» в домашнем мачте. Счет составил 5:0.

Голами отметились Михаил Котляревский, Никита Тертышный, Виталий Кравцов, Владимир Ткачев и Артем Блажиевский. Южноуральцы в текущем сезоне КХЛ обыграли «Сибирь» во второй раз. «Трактор» продолжает лидировать в восточной конференции регулярного чемпионата с 34 очками.

Следующий матч челябинского хоккейного клуба пройдет на родной арене 3 ноября. Команда сразится с ярославским «Локомотивом».

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