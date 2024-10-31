Проработка проекта дублера Щелковского шоссе в Подмосковье приостановлена

В пресс-службе Росавтодора в ответе на запрос “Ъ” заявили, что проработка проекта дублера Щелковского шоссе в Подмосковье по-прежнему приостановлена. Пятилетним планом дорожной деятельности на 2024–2028 годы проект не предусмотрен.

“Ъ” направлял запрос в связи с прозвучавшим 27 октября в эфире телеканала «Россия 1» заявлением губернатора Московской области Андрея Воробьева. В частности, глава региона рассказал, что сейчас «рассматривается в том числе решение построить на эстакадах» первый участок дублера. Дополнительных деталей господин Воробьев не привел. Новость активно обсуждается все последние дни в автодорожных пабликах. Щелковское шоссе, напомним, является трассой федерального значения: подмосковные власти отношения к ней не имеют. Тем не менее глава Подмосковья регулярно комментирует проект. В феврале он пообещал жителям «найти решение».

Щелковское шоссе остается одной из самых перегруженных дорог Подмосковья. Проекты постройки дублера обсуждаются более десяти лет. В том числе речь шла о прокладке дороги по территории нацпарка «Лосиный остров», что вызвало протесты активистов. Оптимального сценария, который устроил бы дорожников, жителей и экологов, власти так и не нашли. В феврале 2024 года, как сообщал “Ъ”, проект был заморожен на неопределенный срок. В Росавтодоре вчера подтвердили, что ситуация с тех пор не изменилась.

Иван Буранов