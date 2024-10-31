20,027 триллиона рублей составил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—августе, сообщил Росстат. Это на 5,8% меньше, чем было по результатам восьми месяцев 2023 года (21,264 трлн руб.). Финрезультат к сопоставимому периоду снизился третий месяц подряд, по итогам июля сокращение составило 6,3%, июня — 5,8%. Снижение происходит как из-за падения прибыли предприятий, так и из-за высокой базы прошлого года. Финрезультат в 2023-м заметно рос именно во второй половине года и по его итогам прибавил 35,2%. По итогам восьми месяцев 2024-го самый значительный финрезультат зафиксирован в сфере обработки (6,284 трлн руб., минус 8,6% к январю—августу 2023-го).

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