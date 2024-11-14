Пропромышленная революция

Смена власти в Вашингтоне положительно скажется прежде всего на перспективах бизнеса и динамике акций американских компаний реального сектора — энергетических промышленных и нефтегазовых, не останутся внакладе и акционеры банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly, Reuters Фото: Andrew Kelly, Reuters

Все опрошенные «Деньгами» аналитики российских инвестиционных компаний считают, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа и реализация его экономической программы положительно скажутся на динамике американского фондового рынка.

Программа Трампа предполагает понижение ставки налога на корпоративную прибыль, это даст среднесрочный импульс рынку акций в целом, поскольку поспособствует увеличению средней прибыли на акцию (EPS), в особенности — компаниям малой капитализации, которые и в течение прежнего президентского срока республиканца демонстрировали сильную динамику акций, говорит аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Победа Трампа и реализация его экономической программы могут оказать положительное влияние прежде всего на традиционные сектора, условно говоря, ставку нужно делать на S&P, а не на NASDAQ, считает директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активами ИК «Ренессанс Капитал» Игорь Даниленко. «Курс на ослабление регулирования, политика протекционизма в отношении местных производств, а также отсутствие роста налоговой нагрузки являются позитивными в целом для частного бизнеса и фондового рынка»,— говорит он.

Нефтегазовый сектор

В отраслевом разрезе среди потенциальных бенефициаров нового экономического курса американского правительства наибольшее количество экспертов отметило нефтегазовый сектор.

Президентство Трампа рассматривается как позитивное или по крайней мере нейтральное для нефтегазового сектора, поскольку его курс нацелен на наращивание добычи нефти в США в конкуренцию странам ОПЕК+, а также более плавный переход к зеленой энергетике, полагает Алина Попцова. Даже если увеличение предложения нефти на мировом рынке опустит ее цены, американские добытчики выиграют за счет увеличения объемов производства и притока инвестиций.

В период предыдущего президентского срока Трампа в США наблюдался рост добычи нефти — с 9,4 млн до 12,3 млн баррелей в сутки, напоминает ведущий аналитик ИК «Цифра брокер» Наталия Пырьева. При президенте Байдене, который активно поддерживает зеленую энергетику, добыча возросла до рекордных 12,9 млн; по ее мнению, есть основания полагать, что Трамп еще нарастит производство черного золота в США.

Нефтяной сектор может получить дополнительную поддержку, соглашается аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Риски негативного для сектора снижения цен на нефть вследствие увеличения ее добычи в США, по ее мнению, не стоит переоценивать: сохранение квот на добычу ОПЕК+ и усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке предвещают перспективу более ограниченного предложения нефти на рынке и могут стать ключевыми для ценообразования факторами. На ее взгляд, возможно и увеличение спроса, поскольку Трамп обещал нарастить стратегический нефтяной резерв США.

Республиканцы будут более охотно выдавать разрешения на разработку нефтегазовых месторождений, от чего в первую очередь выиграют небольшие производители и нефтесервисные компании, считают аналитики ФГ «Финам». По их мнению, избрание Трампа позитивно для СПГ, поскольку администрация Байдена ограничивала новые проекты в данной сфере.

Энергетика

Также в «Финаме» считают, что победа Трампа позитивна для американских энергетиков с по-прежнему высокой долей угольной и газовой генерации. Республиканец неоднократно критиковал Байдена за установление жестких целевых показателей по снижению выбросов, которые вынудили ускорить процесс замещения угольных ТЭС. После избрания Трампа возрастают шансы на пересмотр правил Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые требуют от газовых и угольных ТЭС снижения уровня углеродных выбросов на 90% к 2032 году. При этом, полагают в «Финаме», зеленую энергетику пока рано полностью списывать со счетов. Ее в первую очередь связывают с действием Inflation Reduction Act (IRA), который предусматривает суммарные инвестиции около $370 млрд в борьбу с изменением климата, включая зеленую генерацию. И маловероятно, что IRA будет отменен при Трампе, поскольку значительная часть предусмотренных им инвестиций в последние годы была направлена в республиканские штаты и поспособствовала созданию там рабочих мест. Но финансирование зеленой энергетики может быть сокращено: по оценкам Wood Mackenzie, в сценарии президентства Трампа инвестиции в ВИЭ на горизонте 2050 года могут оказаться на $1 трлн (на 13%) ниже базового сценария. Эскалация торговых войн, вероятно, ознаменует дальнейший рост тарифов на импорт оборудования для солнечных и ветряных электростанций из стран Азии, что негативно скажется на экономике проектов возобновляемой энергетики.

Промышленность

Игорь Даниленко считает, что помимо энергетиков главными бенефициарами победы Трампа на выборах станут и промышленные компании. Аналогичной точки зрения придерживается и Наталия Пырьева. «Политика Трампа направлена в целом на развитие внутреннего бизнеса с акцентом на энергонезависимость, то есть прямыми бенефициарами победы республиканца на выборах выступают энергетический и промышленный сектора»,— считает она.

В «Финаме» тоже полагают, что победа Трампа, скорее всего, пойдет на пользу промышленному сектору США: 47-й президент США будет поддерживать идею не только возобновить налоговые льготы, введенные им в 2017 году, но и расширить их, а также снизить налог на прибыль организаций.

Трамп планирует вернуть как можно больше американских компаний из-за рубежа обратно в США и осуществить «реиндустриализацию» страны за счет улучшения условий ведения бизнеса в Соединенных Штатах.

Отдельно эксперты отмечают хорошие перспективы автопрома, точнее, акций производителей автомобилей на двигателях внутреннего сгорания. Они, как поясняет начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко, обусловлены обещанием Трампа ввести повышенные тарифы на импорт автомобилей, включая поставки из Мексики (эта страна традиционно используется некоторыми странами как транзитная точка для импорта в США с целью обхода заградительных пошлин или запретительных мер, введенных в отношении них) и упразднение налоговых льгот на покупку электромобилей. Снижение регуляторного давления на производителей транспортных средств, работающих на двигателях внутреннего сгорания, может привести к снижению их цен и, соответственно, росту спроса на них, добавляют в «Финаме».

Что касается производителей электромобилей, то, по мнению экспертов, вероятное сворачивание или сокращение программ господдержки должно привести к ухудшению их перспектив и финансовых результатов и снижению привлекательности инвестиций в этот бизнес. Правда, за одним исключением. Несмотря на возможное сокращение поддержки всей отрасли электрокаров, положение Tesla может отличаться, поддержка компании и ее главного акционера Илона Маска может значительно возрасти, считают аналитики «Финама».

Финансовый сектор и ИТ

Программа Трампа предполагает более мягкое регулирование финансового сектора, что играет на руку банковскому сектору, считает Алина Попцова. По ее мнению, главными бенефициарами могут стать крупные банки, для которых повышение требований к капиталу будет более умеренным, чем планировалось демократической администрацией США, это снимет препятствия к увеличению кредитных портфелей и снизит давление на прибыли кредитных организаций.

При Трампе вероятно ускорение роста дефицита бюджета и госдолга Штатов, также нельзя исключать нового разгона инфляции, что затормозит процесс нормализации денежно-кредитной политики в стране, отмечают в «Финаме». А это в итоге может отрицательно сказаться на уровне экономической активности, к которой чувствителен банковский бизнес.

Дерегулирование в финансовой сфере должно положительно сказаться и на рынке криптовалют, полагает Алина Попцова. Трамп выражает благосклонность к крипторынку, он даже собирал донаты на свою кампанию через продажу NFT-карточек, отмечают в «Финаме».

Что касается акций ИТ-сектора, то, как отмечает Оксана Холоденко, участники рынка надеются на смягчение антимонопольных мер и поддержку американской индустрии полупроводников путем введения пошлин на ввоз чипов. «Высокотехнологичные компании могут остаться в числе фаворитов, в том числе благодаря планируемым протекционистским защитными мерам Трампа, прежде всего по отношению к Китаю»,— говорит Елена Кожухова.

Российский рынок

По мнению экспертов, основное влияние на российский рынок будут оказывать не экономические, а геополитические последствия смены власти в американском Белом доме.

«Для российского рынка акций победа Трампа может предвещать более мягкую позицию страны по отношению к России, что позитивно для настроений инвесторов»,— считает Елена Кожухова. Риски же, по ее мнению, исходят от намерения Трампа ввести пошлины против стран, отказывающихся от доллара.

«Динамика фондового рынка США не имеет прямого влияния на динамику российских акций, но опосредованно для российского рынка значимы мировые цены на нефть и металлы»,— размышляет Алина Попцова. По ее мнению, в случае урегулирования конфликтов Россия—Украина и Израиль—«Хамас» цены на сырье скорректируются вниз, потеряв «геополитическую» премию. Однако жесткая позиция Трампа во внешней политике может обернуться ростом геополитической напряженности, что приведет к росту цен на нефть из-за рисков нарушения поставок и на золото в качестве актива-убежища.

«Если рассматривать сценарий, при котором администрация Трампа переходит к налаживанию отношений с Россией, смягчая санкционную риторику (речь не об отмене действующих санкций, а об отсутствии новых), то это окажет благоприятное воздействие на экспортно ориентированные компании, в частности, энергетического сектора»,— рассуждает Наталия Пырьева. «Для российского рынка важна переоценка геополитических факторов,— считает Игорь Даниленко.— Если ситуация улучшится, выбирать активы особо не нужно, можно будет покупать и широкий индекс акций, и рублевые облигации».

Петр Рушайло