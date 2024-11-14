Отдых бесстрашных

Регулярно составляемые перечни самых опасных стран для путешественников не отпугивают туристов, стремящихся посетить интересные места. В топ подобных локаций относят Южный Судан, Сомали, Ливию, Йемен и Сирию, но и в России можно найти предложения организованных туров на эти направления. «Деньги» разбирались, как поехать туда, куда ехать не рекомендуют, и чего это может стоить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Согласно проведенному в прошлом году опросу группы «Ренессанс страхование» и Ozon Travel, российские туристы прежде всего опасаются при путешествиях за границу появления новых вирусов, сложностей с возвращением домой и негативного отношения местных жителей. Эти варианты выбрали 28%, 21% и 11% респондентов соответственно. Чтобы обезопасить себя, 25% опрошенных делают прививки, 15% — запасаются копиями документов, 15% — заранее изучают культурные обычаи страны, куда планируется путешествие.

В число самых опасных для путешествий стран российские туристы в этом опросе включили США (53% проголосовавших), Францию (49%) и Мексику (48%), Индию (47%) и Тунис (47%). Наиболее безопасными российские путешественники посчитали Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Кипр и Китай. Эти страны выделили в своих опросах 65–71% респондентов.

Выбор мест, которые российские путешественники сочли наиболее опасными для туризма, сильно отличается от выбора в общемировых опросах. К примеру, The Independent в своем исследовании в пятерку самых опасных для путешествий стран включает Афганистан, Йемен, Сирию, Южный Судан и Конго. Во второй пятерке — Россия, Украина, Сомали, Судан и Ирак.

Рейтинг составлялся исходя из показателей безопасности, доступности медицины и климатических изменений в странах.

К примеру, Южный Судан исследователи характеризуют как страну с этническими и политическими конфликтами, гуманитарным кризисом, нарушениями прав человека, ростом числа беженцев и высоким уровнем преступности. Тем не менее официальные предложения для путешественников, интересующихся посещением признанных опасными стран, в том числе в России, есть.

Зарубежные риски

Самый простой вариант с точки зрения организации путешествия — покупка готовых туров. Места на экспедицию в упомянутый выше Южный Судан, к примеру, продаются на платформе авторских туров YouTravel.Me. Поездка позиционируется как этнографический маршрут, включающий посещение территорий традиционных племен: мундари, ларим, топоса, джие и лотуко. Планируемое время тура — конец декабря — начало января 2025 года. Цена путевок зависит от числа участников. При группе из шести человек поездка продолжительностью 11 дней на одного обойдется в $4,99 тыс., из 11–12 человек — $4,29 тыс. В эти затраты включены местный перелет Джуба—Капоета, размещение в отелях, бунгало, палатках по маршруту, питание, транспорт, кемпинговое оборудование, гиды, разрешения для посещения охраняемых зон, плата племенам, помощь в получении визы, получение и оплата разрешения на въезд. Электронная виза стоимостью $120, международные перелеты, страховка оплачиваются отдельно. Более короткое аналогичное путешествие, рассчитанное на восемь дней, обойдется в $2,89–3,49 тыс. на человека в зависимости от численности группы.

Долететь в Джубу, в том числе из России, можно через Каир или Найроби. Самый быстрый вариант перелета, доступный на «Авиасейлс» на конец декабря, обойдется в 214 тыс. руб. на одного человека за перелет туда-обратно. Перелет туда включает пересадку в Дохе, затем — в Найроби, а обратный путь — пересадку в Аддис-Абебе. Время в пути — 21 час и 55 минут в одну сторону и 14 часов — в обратную.

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На YouTravel.Me также доступны варианты туров в Сирию. Есть экскурсионное путешествие продолжительностью восемь дней, которое обойдется в 271,98 тыс. руб. на человека. Тур включает прогулку по Дамаску, посещение святых для христиан мест, Пальмиры, замка крестоносцев Крак-де-Шевалье и т. д. В цену включены услуги гида и автора тура, размещение в исторических бутик-отелях и отелях категории «четыре звезды», трансфер из аэропорта, билет в достопримечательности по маршруту, завтраки, обеды и ужины, разрешение на получение визы.

Другой вариант организованной поездки в Сирию — восьмидневный тур с посещением Дамаска, городов Сайедная и Маалюля, римского театра в Босре, замка Саладина, Крак-де-Шевалье, Алеппо и Пальмиры. Цена — $1,64–1,94 тыс. на человека в зависимости от числа участников. В плату включены завтраки, проживание в отелях, трансферы от аэропорта. Сбор за визу по факту пересечения границы с Сирией — $50 для граждан России — оплачивается отдельно, как и страховка и международный перелет.

Чтобы добраться до Дамаска из Москвы, можно вылететь в Бейрут. На середину декабря прямой рейс, судя по данным «Яндекс Путешествия», был доступен за 59,88 тыс. руб. на человека туда-обратно. Дорога от Бейрута до Дамаска протяженностью около 110 км, как правило, преодолевается на автомобилях. Время в пути — около трех часов, включая пересечение границы. При организованном туре обычно туристов забирают из аэропорта Бейрута. Но в октябре издание Al Wasat сообщало, что трасса из Бейрута в Дамаск временно перекрывали после авиаударов Израиля в районе контрольно-пропускного пункта на границе Ливана с Сирией.

Опасное соседство

Опасные места для путешествий можно найти и при внутреннем туризме. Самый распространенный пример — Тува. В рейтинге самых опасных регионов РФ проекта «Если быть точным» республика занимает первое место. Как пишут авторы исследования, уровень преступности в Туве, несмотря на снижение с 1990-х годов, остается высоким и сравним со странами Латинской Америки. Так, сказано в исследовании, в Мексике в 2021 году было 28 убитых на 100 тыс. человек, в Туве в том же 2021 году — 30 убитых, в 2022 году — 20 убитых. В среднем по России на 100 тыс. человек приходится четверо убитых. Также, по данным проекта, здесь высокий показатель получивших тяжкий вред здоровью, а умышленное причинение легкого вреда здоровью занимает второе место по частоте преступлений после краж.

Основатель Siberian Expeditions Родион Житин в интервью изданию «Вокруг света» рассказывал, что Туву отличает сложная для туристов логистика: локации разбросаны, а время в пути может достигать один-два дня на автомобиле. Кроме того, эксперт отмечал нехватку инфраструктуры.

В Туву, которая славится превосходной охотой и рыбалкой, экзотикой заповедника «Убсунурская котловина» и целебного озера Сватиково (Дус-Холь), также продаются организованные туры. Поездку в республику с посещением Хакасии продолжительностью восемь дней на лето 2025 года можно приобрести на портале «Большая страна» по цене от 80,1 тыс. руб. на человека. Тур включает более 15 экскурсий с посещением достопримечательностей, дегустацией национальных блюд двух народов, дорогой и т. д. Размещение предусмотрено в отелях категории «пять звезд» и «три звезды». Тур исключительно в Туву на три дня обойдется от 34,2 тыс. руб. на человека. Программой такой поездки предусмотрено посещение музея «Скифское золото», экскурсия по городу Кызыл, поездка в Дургенский каньон, монастырь «Тубтен Шедруб Линг» и др. Оба тура предусматривают прилет в Абакан и трансфер до Кызыла. Рейс из Москвы в Абакан туда-обратно на середину декабря, по данным «Авиасейлс», в ноябре стоил от 23 тыс. руб. на человека.

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Отдельная категория опасностей при путешествиях — ситуативные риски, возникающие, например, при массовых вспышках того или иного заболевания. Так, считается, что поездка на курорты российского юга во второй половине лета может совпадать со вспышкой распространения острой кишечной инфекции (ОКИ). Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отмечало, что в летнем сезоне 2024 года на территории Сочи заболеваемость ОКИ по сравнению с уровнем прошлого года снизилась.

В ноябре Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с появлением в СМИ сообщений о заболевании детей вирусом Коксаки после пребывания на турецких курортах. В числе симптомов — повышенная температура тела, сыпь на ступнях и ладонях, воспаление слизистой оболочки в области глотки. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды и через предметы. Опрошенные Ассоциацией туроператоров России страховые компании не фиксируют случаев массового заражения туристов вирусом Коксаки в Турции. Турецкие отели случаи заражения опровергали, утверждают в Российском союзе туриндустрии.

Александра Мерцалова