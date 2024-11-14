На маркетплейс за деньгами

Классические B2C-маркетплейсы становятся все более заметными игроками финансового рынка. «Озон», «Яндекс Маркет», Wildberries & Russ не так давно обзавелись собственными банками. Изначально речь шла только о проведении платежей внутри маркетплейса. Однако ситуация меняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кэптивные (карманные) банки маркетплейсов становятся самостоятельными игроками финансового рынка, предлагая полный спектр финансовых услуг как для физических лиц (вклады, карты, рассрочки, BNPL), так и для юридических (РКО, лизинг, факторинг). «В открытых источниках нет агрегированной информации об объемах портфелей физлиц и юрлиц в портфелях кэптивных банков маркетплейсов, однако речь может идти о 150–200 млрд руб. юрлиц и до 100 млрд руб. на счетах физических лиц в различных накопительных продуктах. Столь успешной капитализации своих банков маркетплейсы добились на последние три-четыре года»,— считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Судя по отчетностям маркетплейсов, они планируют и дальше активно развивать финансовое направление. По данным Банка России, в сентябре 2024 года собственный капитал Яндекс-банка вырос почти вдвое — с 8,9 млрд до 17,3 млрд руб., установив рекорд роста среди российских банков. Другие банки, принадлежащие крупнейшим маркетплейсам, также показали хорошую динамику. Вайлдберриз-банк увеличил капитал на 21,5%, до 12,1 млрд руб., Озон-банк — на 7,9%, до 19,8 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал Яндекс-банка в прошлом месяце удвоился — с 560 млн до 1,2 млрд руб. Летом о запуске собственного лизингового направления сообщил «Яндекс Маркет». Лизинг будет доступен не только для B2C-продавцов «Яндекс Маркета». «Он будет востребован среди заказчиков для бизнеса — клиент сразу сможет ввести оборудование в оборот и начать на нем зарабатывать»,— поясняли «Деньгам» в компании. В июне о создании юрлица — «Озон Лизинг» — объявил «Озон». По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал компании — 70 млн руб. Предполагается, что она займется финансовым лизингом как для клиентов и партнеров маркетплейса, так и для внешнего рынка. Выдачи начнутся в 2024 году.

К слову, успешного иностранного опыта создания маркетплейсами рыночных банковских игроков, по сути, пока нет. «Крупные международные маркетплейсы, такие как Amazon, Alibaba и прочие, также имеют свои дочерние сервисы финансовых услуг, которые, однако, преимущественно фокусируются на расчетных операциях и развитии платежной инфраструктуры. Попытки выйти на рынок финансирования клиентов совместно с крупным партнером были со стороны Apple, но спустя какое-то время эксперимент был признан неудачным»,— делится директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев. «Китайский опыт говорит, что у финансовых структур, аффилированных с электронными площадками, потенциал с учетом их растущего значения для продаж товаров и услуг в современной экономике может быть огромным»,— полагает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. «Хотя крупнейшие игроки в Китае — платежные системы с небанковским статусом, они оказывают ряд финансовых услуг. По разным оценкам, платежной платформой Ant Group, аффилированной с AliBaba, пользуется более 1,3 млрд покупателей и около 80 млн поставщиков. Число пользователей платежной системы WeChat Pay — более 1 млрд»,— приводит данные он.

Реальные конкуренты

Ozon не первый год активно развивает финтех-направление. Сейчас это значимая и прибыльная часть бизнеса группы с высокими темпами роста, что видно по финансовым результатам: выручка финтеха в третьем квартале 2024 выросла почти в три раза год к году, до 24,4 млрд руб., а прибыль до налогообложения увеличилась в 2,6 раза, до 7,4 млрд руб. База активных пользователей финансовых сервисов Ozon составляет почти 27 млн клиентов, приводят данные в компании. На 30 сентября 2024 года сумма средств клиентов на депозитах и текущих накопительных счетах увеличилась до 149,8 млрд руб., а объем займов, выданных клиентам, вырос более чем в два раза год к году, с 33,4 млрд до 66,7 млрд руб. «Ozon Карта» остается самым популярным методом оплаты на маркетплейсе, при этом уже больше 30% оборота по этим картам пришлось на внешние операции, не связанные с Ozon. «За три года мы прошли путь от электронного кошелька для покупок на Ozon до широкого портфеля B2C- и B2B-продуктов, в том числе направленных на клиентов, не связанных с маркетплейсом. У нас есть факторинговые и кредитные сервисы, расчетно-кассовое обслуживание, "Ozon Карта", депозиты и накопительные счета, страхование бизнеса, и мы продолжаем запускать новые продукты и развивать действующие. Например, в третьем квартале расширили сервис кредитования юридических лиц — займы от "Ozon Кредит" стали доступными не только продавцам маркетплейса, но и любым предпринимателям. В 2025 году планируем запустить несколько новых финансовых продуктов, в частности, страховых и кредитных»,— рассказали «Деньгам» представители маркетплейса.

«В рамках группы Wildberries & Russ мы активно развиваем сервис онлайн-кредитования наших продавцов. Мы видим, что это востребованный продукт, учитывающий специфику деятельности селлеров. За счет запуска собственного сервиса кредитования мы повышаем финансовую доступность для малого и среднего бизнеса, осуществляющего продажи на маркетплейсе»,— делятся с «Деньгами» в пресс-службе Wildberries. Для физических лиц там развивают собственный сервис оплаты «WB Кошелек» и программу лояльности «WB Клуб». В будущем рассматривают возможность запуска новых финансовых сервисов, отвечающих нуждам покупателей и продавцов платформы. Wildberries запускает финансовые сервисы не только на базе собственных финансовых платформ (банка и МКК), но и в партнерстве с другими участниками финансового рынка. Маркетплейс заключил соглашение с банком «Дом.РФ» о партнерстве в области финансовых сервисов для продавцов платформы Wildberries и владельцев пунктов выдачи товаров.

Расклад рынка По данным Data Insight, за 2023 год объем онлайн-продаж Wildberries составил 2,14 трлн руб., Ozon — 1,56 трлн руб., «Яндекс Маркета» — 0,37 трлн руб. Согласно T-Bank eCommerce, по итогам второго квартала 2024 года Wildberries занимал 53% рынка маркетплейсов по числу продавцов, доля Ozon — 30%, «Яндекс Маркета» — 14%.

«Маркетплейсы обладают обширными данными о продавцах и покупателях, пользующихся их электронными площадками, что дает им преимущество в оценке рисков и потребностей тех и других с целью предложения каждой категории клиентов из числа покупателей и продавцов наиболее подходящих финансовых решений»,— полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. На его взгляд, это выгодно отличает маркетплейсы от традиционных банков.

На форуме Finopolis глава ВТБ Андрей Костин заметил, что много вопросов возникает, когда в составе маркетплейса работает собственный банк. «Как мы будем регулировать, я не знаю. Наверное, можно попытаться это сделать, но я сейчас бы пока этого не делал, посмотрел, как процесс развития пойдет»,— заметил он. Сами же маркетплейсы уверяют, что соответствуют всем требованиям регуляторов. «Мы находимся в тех же регуляторных нормах, как и классические банки,— у Ozon-банка те же нормативы по капиталу, ликвидности, безопасности, у нас есть универсальная банковская лицензия ЦБ»,— заявили «Деньгам» в компании. «Все финансовые организации, входящие в группу Wildberries & Russ, уже подпадают под действующее регулирование Банка России и соблюдают все требования регулятора наравне с другими игроками»,— подчеркнули в пресс-службе маркетплейса. В Банке России также пока не планируют ужесточать регуляторные требования в отношении отдельных категорий кредитных организаций. «В настоящее время со стороны банковского регулирования новых мер в отношении таких банков не требуется. Однако банки этого сегмента нельзя рассматривать в отрыве от бизнеса маркетплейсов, которым они принадлежат. Поэтому мы продолжим наблюдать за ними и будем действовать, если увидим рост рисков»,— указали в ЦБ.

Битва экосистем

«Успешное расширение бизнеса за пределами своих специфических ниш для кэптивных банков маркетплейсов отнюдь не гарантировано»,— полагает Борис Копейкин. И до возможности такого сценария для кэптивных банков российских маркетплейсов, на его взгляд, еще очень далеко. На его взгляд, пока их деятельность в основном заметна в трансакционном бизнесе, связанном с материнскими структурами. Несмотря на заметный рост, на три банка, которые можно отнести к самым заметным игрокам, на октябрь, по данным сайта Банки.ру, приходилось чуть более 300 млрд руб. активов и всего 48 млрд руб. кредитов. То есть менее 0,2% всех активов российской банковской системы и крайне малая часть кредитного портфеля. Выход на открытый рынок за пределами экосистем, по мнению эксперта, означает необходимость конкурировать с гораздо более крупными игроками, накопившими экспертизу в соответствующих секторах. «Конечно, это закономерный процесс, что крупные компании, компании с очень большой клиентской базой по-разному приходят к формированию экосистемы»,— полагает председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов. Российский опыт, на его взгляд, показывает, что экосистемы формируются от финансовых организаций, где яркий пример — «Сбер». Он сначала превратился из банка в IT-организацию, а потом уже из IT в экоплатформу. Другая ситуация с компаниями в области телекоммуникаций — например, МТС, которая тоже превратилась в экосистему и предлагает различные виды услуг, в том числе финансовые, приводит примеры он.

«Если мы рассматриваем классическую модель экосистемы, как у "Яндекса" или Ozon (набор финтех-компаний внутри маркетплейса: банки, страховые, МФО), то для них характерно очень быстрое и относительно дешевое покрытие клиентской базы»,— размышляет руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. Как правило, по ее наблюдениям, такие клиенты более лояльны к продуктам экосистемы, поэтому банк для них становится одним из продуктов, а не основным продуктом. И это, по мнению госпожи Бледновой, важно для нового поколения. Для этих людей вопрос, обслуживаются ли они в традиционном банке или внутри экосистемы, не имеет значения. Они выбирают более удобный путь обслуживания внутри одной системы, в том числе по финансовым продуктам.

«Пока слишком рано говорить о том, что у кого-то получилось создать эффективную экосистему»,— считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Большинство тех, кто строит экосистемы, продолжают активно инвестировать в их развитие, при этом какие-то компоненты экосистемы, по его наблюдениям, уже вышли в прибыль, но многие еще генерируют большие убытки.

Полина Трифонова