ЦИК поучит россиян патриотизму через именные избирательные участки

60 избирательных участков в 24 регионах России названы в честь погибших участников специальной военной операции (СВО), сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании ЦИКа в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я хочу сказать, что на сей момент у нас в 46 субъектах образован 1001 именной избирательный участок, в том числе в 24 регионах 60 избирательных участков названы в честь участников специальной военной операции»,— сказала госпожа Памфилова. Она поблагодарила региональные избиркомы, которые оказывают помощь участникам СВО и семьям погибших. Продолжается и традиция присваивать избирательному участку имя человека, который сделал много для страны, добавила глава ЦИКа: «Вот это и есть ненавязчивое, не вычурное, не извращенное, нормальное патриотическое воспитание. Без пафоса, а на примере людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы могли выборы проводить и жить нормально».

Идея открытия именных участков в местах с особыми воинскими и историческими традициями принадлежит предыдущему председателю ЦИКа Владимиру Чурову. Первые такие участки открылись в 2011 году, тогда в Тульской области появились избирательные участки «Куликово поле» и «Лев Толстой» (в деревне Ясная Поляна, где находится родовое имение писателя), а также «Крейсер "Варяг"» (близ могилы его капитана Всеволода Руднева). В Архангельской области открылся участок имени Михаила Ломоносова, в Рязанской — имени Сергея Есенина. А в марте 2024 года, по итогам президентской кампании, с рекомендацией создавать участки в честь земляков, принимавших участие в СВО, выступила ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

По данным Эллы Памфиловой, сейчас по числу участков, носящих имена участников СВО, лидирует Донецкая народная республика: там их 24. В Алтайском крае таких участков пять, в Чувашии, Чечне и Тверской области — по три, в Магаданской области, Санкт-Петербурге и Карелии — по два.

Анастасия Корня