Несостоявшийся госдолг

За десять месяцев 2024 года Минфин отменил аукционов по размещению ОФЗ почти столько же, сколько за предыдущие девять лет. В условиях высокой турбулентности вторичного рынка банки не спешат инвестировать в госбумаги, выставляя явно агрессивные заявки. В ряде случаев от этого в выигрыше были корпоративные эмитенты, размещавшие облигации с плавающей ставкой. Однако дальнейший рост ключевой ставки сдерживает и этот сегмент. Лишь в конце года ожидается оживление долгового рынка на фоне роста бюджетных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Очередной аукционный день на рынке ОФЗ завершился почти привычным результатом. В среду, 30 октября, из двух предложенных инвесторам выпусков Минфин разместил только ОФЗ с фиксированным купоном (на 39 млрд руб.), тогда как ОФЗ с плавающим купоном был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

Таким образом, за десять месяцев этого года по такой стандартной причине было отменено уже 13 аукционов (из 71 проведенного).

Этот результат сравним с показателем предыдущих девяти лет, в течение которых было отменено лишь 15 аукционов (из 665 проведенных).

Такие действия эмитента эксперты связывают с желанием инвесторов подстраховаться на фоне высокой турбулентности на долговом рынке. По словам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, инвесторы хотят «получить более высокую премию ко вторичному рынку, которая существенно выше премий, которые обычно предоставляет эмитент». Так, перед последними аукционами доходность ОФЗ-ПД на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась в среднем на 73 б. п., отмечает эксперт. По выпуску ОФЗ-ПК с июля этого года наблюдается быстрое снижение цены, составившее 4,9%, большая часть которого пришлась на сентябрь и октябрь.

Все это лишает стимула главных покупателей госдолга — банки — участвовать в первичных размещениях. Как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Владимир Корнев, основная причина — «ожидания дальнейшего падения рынка ОФЗ из-за повышения ставки Банка России». Причем, по его оценке, это повышение «еще не отыграно рынком в полной мере, так как многие участники ожидали роста ставки лишь на 1%».

Кроме того, как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, банки привлекают депозиты сейчас под ставки 21–25% годовых, тогда как доходности коротких ОФЗ находятся в районе 20% годовых, а длинных ОФЗ — 17–18% годовых.

Отчасти в таких условиях инвесторы переключились на корпоративные выпуски. Так, за две недели до очередного повышения ключевой ставки корпоративные эмитенты провели размещения почти двух десятков выпусков объемом от 1 млрд руб. В подавляющем большинстве случаев по ним устанавливалась плавающая ставка (привязанная к ключевой), а объем отдельных выпусков был увеличен в два—пять раз по сравнению с заявленным.

Однако это во многом может быть связано с активностью частных инвесторов. Как отмечает Владимир Корнев, «спреды в доходностях между корпоративными бумагами и ОФЗ растут». Соответственно, говорить о том, что корпоративные бумаги стали какой-то альтернативой ОФЗ, не приходится, считает он. Михаил Васильев отмечает, что из-за ужесточения регулирования банков у них выросла стоимость привлечения средств. В результате они переоценивают рынок корпоративных облигаций с плавающим купоном, и в последние недели заметна распродажа «практически всех корпоративных флоатеров».

Вместе с тем участники рынка ожидают дальнейшего роста ключевой ставки в конце года.

По оценке господина Васильева, регулятор может поднять ее еще на 100 б. п., до 22%. Причем в рисковом сценарии эксперт не исключает подъема ставки до 23%. В то же время, как отмечает Михаил Васильев, у Минфина «пока нет значимой потребности в деньгах». В частности, он обращает внимание на то, что по итогам первых девяти месяцев года федеральный бюджет был сведен с профицитом в 169 млрд руб.

В то же время совсем первичное предложение на рынке корпоративного долга не исчезнет — многим компаниям необходимо рефинансирование, причем по любым ставкам, считает Владимир Корнев. И в конце года, как отмечает Михаил Васильев, некоторую поддержку эмитентам могут оказать повышенные госрасходы. Напомним, что за первые девять месяцев года расходы федерального бюджета составили 26,1 трлн руб. при плане на этот год в 39,4 трлн руб. То есть за последние три месяца года Минфин планирует потратить внушительные 13,3 трлн руб.

Дмитрий Ладыгин