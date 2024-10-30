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Коммерсантъ FM
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Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,61%

С 22 по 28 октября инфляция в России составила 0,27% после 0,2% неделей ранее, следует из данных Росстата. В годовом выражении темпы роста цен ускорились с 8,52% до 8,61%, сообщило Минэкономики. С начала месяца к 28 октября инфляция составила 0,73%.

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,48%. Подорожало, в частности, cливочное масло — +1,9%. Также увеличилась стоимость репчатого лука (+4,3%), помидоров (+3,8%), огурцов (+3,7%), картофеля (+3,1%), столовой свеклы (+2,5%), белокочанной капусты (+1,5%), бананов (+1,3%). Вместе с тем снизились цены на мясо кур (–0,2%).

В сегменте непродовольственных товаров инфляция осталась на уровне предыдущей недели (0,12%). Снизились темпы роста цен на легковые автомобили (до 0,02%), при этом выросли цены на медикаменты (0,45%) и бытовые приборы (0,9%). Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо увеличились на 0,2% и 0,3% соответственно.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг темпы роста цен снизились до 0,17%. Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 2,5%, мойка легкового автомобиля — на 0,5%.

25 октября совет директоров Центробанка поднял ключевую ставку сразу на 2 п. п.— с 19% до 21%. Согласно обновленному прогнозу регулятора, по итогам 2024 года инфляция в России ожидается в диапазоне 8–8,5%, 2025-го — 4,5–5%. Регулятор ожидает, что целевой уровень в 4% будет достигнут в 2026 году.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Кредит кому надо кредит».

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