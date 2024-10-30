Росстат: цены на сливочное масло с начала года выросли на 25,7%

По данным Росстата, с начала года к 28 октября сливочное масло в розничной продаже выросло в цене на 25,7%. За неделю с 22 по 28 октября сливочное масло подорожало на 1,9%.

В середине октября «Руспродсоюз» сообщил, что наценка торговых сетей на сливочное масло превышает 70%. Средние розничные цены на этот продукт объединение оценило в 1040,7 руб. за 1 кг, что на 20,4% выше, чем в январе. Рост цен «Руспродсоюз» объяснил увеличением себестоимости производства, повышением цен на импортные сырьевые материалы и наценкой торговых сетей.

23 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло. 28 октября Минсельхоз сообщал, что цены на этот продукт в оптовом сегменте снижаются, что должно привести к снижению цен в рознице. Снижению цен на масло также должно способствовать увеличение импорта масла из Индии и Ирана, утверждали в ведомстве. Сегодня, 30 октября, в Россельхознадзоре сообщили, что с 27 октября сливочное масло в Россию поставляет Турция. По состоянию на 29 октября в Россию из Турции ввезли 20 тонн продукции.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «На хлеб не намазалось».