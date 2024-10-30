Женская интрига по-аравийски

В воскресенье в Эр-Рияде стартует WTA Finals Riyadh — итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) c участием восьми сильнейших теннисисток мира и рекордным для него призовым фондом в $15,25 млн. Это состязание станет последним этапом борьбы за звание первой ракетки мира 2024 года, на которое претендуют нынешний лидер рейтинга белоруска Арина Соболенко и Ига Швёнтек из Польши. Среди теннисисток, которые находятся сейчас в Эр-Рияде, есть и россиянка Дарья Касаткина, которая приехала туда в качестве первой запасной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ига Швёнтек (слева) и Арина Соболенко на Открытом чемпионате Италии, май 2024 года

Фото: Tiziana Fabi / AFP Ига Швёнтек (слева) и Арина Соболенко на Открытом чемпионате Италии, май 2024 года

Фото: Tiziana Fabi / AFP

В результате релокации из мексиканского Канкуна в Эр-Рияд итоговый турнир WTA вернулся на Аравийский полуостров. Напомним, что с 2008 по 2010 год он проводился в Катаре, только на открытом воздухе, а не под крышей, как будет сейчас. Однако новый антураж зала King Saud University Indoor Arena — далеко не единственная и явно не главная особенность предстоящего состязания. Куда важнее то, что его призовой фонд будет рекордным для WTA Finals, сравняется с аналогичным показателем мужского итогового турнира АТР в Турине и составит $15,25 млн. До этого больше всего денег — $14 млн — восемь сильнейших теннисисток мира разыгрывали еще до пандемии коронавируса, в 2019 году в Шэньчжэне. Тогда чемпионка, австралийка Эшли Барти, даже потерпев одно поражение на групповом этапе, сорвала невиданный для женского тенниса куш в $4,42 млн. Теперь, разумеется, будет побит и этот рекорд.

Если чемпионка предстоящего турнира не проиграет ни одного матча из пяти, то заработает $5,155 млн, при условии одного поражения в группе она получит $4,805 млн, а в случае двух неудач, что теоретически тоже возможно,— $4,455 млн.

Впрочем, судьба чемпионских призовых — далеко не единственная интрига предстоящего соревнования, которому, кроме всего прочего, предстоит ответить на вопрос, кто станет первой ракеткой мира по итогам года. В начале июня, по окончании грунтового сезона, казалось, что это звание уже застолбила за собой Ига Швёнтек. Но после крайне неудачных выступлений польки на Wimbledon и US Open, а также пропуска полькой серии крупных турниров в Китае вперед вырвалась Арина Соболенко. Именно белоруска на данный момент является явным фаворитом в их споре, в который по ходу дела внесли свои коррективы новые рейтинговые правила WTA.

Дело в том, что подъем Соболенко на высшую строчку мировой классификации, о котором было объявлено 21 октября, случился на неделю раньше, чем ожидалось. С арифметическими разъяснениями по данному вопросу выступило даже такое авторитетное издание, как New York Times. Причиной того, что Соболенко вырвалась не перед самым стартом WTA Finals, когда у Швёнтек сгорели 1500 баллов, заработанных за победу годичной давности в Канкуне, стал нечетко сформулированный в регламенте WTA новый пункт, согласно которому теннисистки, не сыгравшие за сезон шесть обязательных турниров категории 500, лишаются определенного количества рейтинговых баллов. Швёнтек пострадала от этого правила сильнее Соболенко, поэтому белоруска провела на первом месте лишнюю неделю, а сейчас ее отделяют от польки не 806 очков, а 1046.

По итогам каждого матча в группе победительница зарабатывает 200 баллов, проигравшая — 0. Победы в полуфинале и финале поощряются соответственно 400 и 500 баллами, то есть чемпионка — если, конечно, пройдет турнирный путь без осечек — получает 1500 очков.

Таким образом, для того чтобы гарантировать себе первое место, Соболенко достаточно выйти в полуфинал, одержав в группе три победы, либо попасть в финал. Тогда она станет для польки недосягаемой.

Составы четверок на предварительном этапе примерно равны по силам. В «Фиолетовую группу» вместе с Соболенко попали итальянка Джасмин Паолини (4-я в мире на данный момент), Елена Рыбакина из Казахстана (5-я) и китаянка Чжэн Циньвэнь (7-я). «Оранжевую группу» составили Швёнтек, американки Коко Гауфф (3-я) и Джессика Пегула (6-я), а также чемпионка Wimbledon чешка Барбора Крейчикова (13-я), которая попала на WTA Finals как победительница турнира Большого шлема, занимающая место в топ-20. Кстати, россиянка Дарья Касаткина (9-я в мировом рейтинге) стала на турнире первой запасной и в любом случае получит не менее $250 тыс. Дело в том, что американка Эмма Наварро (8-я) не успела восстановиться после перенесенного вирусного заболевания и решила не лететь в Эр-Рияд.

Евгений Федяков