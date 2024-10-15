Арина Соболенко приблизилась к престолу

В споре за лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам сезона, который ведут между собой Ига Швёнтек из Польши и белоруска Арина Соболенко, похоже, произошел коренной перелом. Выиграв в воскресенье в Ухане свой четвертый титул с января, Соболенко не только обогнала единственную конкурентку в классификации по рейтинговым очкам, набранным за последние девять с половиной месяцев, но и ушла в большой отрыв. Судьба почетного звания первой ракетки мира 2024 года решится на итоговом турнире WTA Finals, который пройдет в Эр-Рияде 2–9 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв в этом году четыре титула, на один меньше, чем Ига Швёнтек, Арина Соболенко (на фото), тем не менее имеет отличный шанс сместить польку с первого места в рейтинге WTA

Фото: Florence Lo, Reuters Выиграв в этом году четыре титула, на один меньше, чем Ига Швёнтек, Арина Соболенко (на фото), тем не менее имеет отличный шанс сместить польку с первого места в рейтинге WTA

Фото: Florence Lo, Reuters

Если у мужчин первой ракеткой мира на прошлой неделе досрочно стал итальянец Янник Синнер, то у женщин соперничество за это почетное звание между Игой Швёнтек и Ариной Соболенко приблизилось к своей кульминации. Воскресная победа на турнире категории 1000 в Ухане не позволила белоруске обойти польскую теннисистку в основном рейтинге WTA, хотя теперь разрыв между ними ничтожно мал и составляет лишь 69 очков. Что же касается WTA Race — классификации, учитывающей результаты нынешнего сезона, то там у Соболенко большое преимущество. Она имеет 9091 балл, а Швёнтек — лишь 8285. На второстепенных турнирах, которые пройдут в течение трех недель, остающихся до начала итогового состязания WTA Finals в Эр-Рияде, две лучшие теннисистки мира выступать не планируют, поэтому судьба лидерства в итоговой классификации наверняка решится именно там.

Принципиальный момент: в нынешнем сезоне правила начисления рейтинговых баллов на WTA Finals изменились. Если раньше на предварительном этапе итогового турнира каждая теннисистка получала очки не только в случае побед (285), но и после поражений (125), то теперь у женщин используется система, которая давно применяется на мужском состязании Nitto ATP Finals. По итогам каждого матча в группе победительница зарабатывает 200 баллов, проигравшая — 0. Победы в полуфинале и финале поощряются соответственно 400 и 500 баллами, то есть чемпионка — если, конечно, пройдет турнирный путь без осечек — получает 1500 очков.

Иными словами, чтобы гарантировать себе теннисную корону, Соболенко требуется выйти в финал, выиграв на групповом этапе минимум два матча. Тогда она добавит к своему нынешнему показателю 800 очков, наберет в общей сложности 9891 балл, и Швёнтек, у которой может быть максимум 9785 очков, не достанет ее даже при условии победы в личной встрече. Учитывая, что белоруска находится в отличной форме, а полька после US Open не выступала, такой вариант вполне реален, тем более что Швёнтек недавно рассталась со своим тренером Томашем Викторовским. Хотя не стоит забывать, что в прошлом году она блестяще провела итоговой турнир в мексиканском Канкуне, а Соболенко, не выдержав психологического напряжения, выступила там неудачно, без вариантов уступив Швёнтек в полуфинале.

Тем временем известны уже семь из восьми участниц WTA Finals. Кроме Швёнтек и Соболенко право сыграть в Эр-Рияде получили американка Коко Гауфф, итальянка Джасмин Паолини, Елена Рыбакина из Казахстана и еще одна представительница США Джессика Пегула, входящие в топ-6 мирового рейтинга. Также в Саудовскую Аравию собирается 13-я ракетка мира, триумфатор Wimbledon чешка Барбора Крейчикова — как победительница турнира Большого шлема, стоящая в первой двадцатке. Что же касается восьмой путевки в Эр-Рияд, то она с высокой долей вероятности достанется китаянке Чжэн Циньвэнь — олимпийской чемпионке, которая в октябре была на виду: сначала дошла до полуфинала турнира категории 1000 в Пекине, затем проиграла Соболенко в уханьском финале и набрала с начала года 4050 очков.

Лучшая российская теннисистка Дарья Касаткина (2928), как и неделей ранее, замыкает первую десятку WTA Race, уступая американкам Эмме Наварро (3568) и Даниэль Коллинз (3176). Чтобы получить шанс сыграть в Эр-Рияде, Касаткина на этой неделе должна взять титул на турнире категории 500 в Нинбо, а затем дойти минимум до финала на аналогичном состязании в Токио. Тогда она отправится в Эр-Рияд запасной. Попасть в число участниц WTA Finals первая ракетка России сможет лишь при условии снятия с турнира одной из теннисисток, стоящих в рейтинге выше. Теоретически так может поступить Рыбакина, которая после расставания со своим тренером хорватом Стефано Вуковым, отстраненным от работы в WTA, не появляется на публике уже почти два месяца, ссылаясь на травму спины.

Евгений Федяков