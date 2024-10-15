Арина Соболенко приблизилась к престолу
Она имеет прекрасные шансы возглавить рейтинг WTA по итогам года
В споре за лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам сезона, который ведут между собой Ига Швёнтек из Польши и белоруска Арина Соболенко, похоже, произошел коренной перелом. Выиграв в воскресенье в Ухане свой четвертый титул с января, Соболенко не только обогнала единственную конкурентку в классификации по рейтинговым очкам, набранным за последние девять с половиной месяцев, но и ушла в большой отрыв. Судьба почетного звания первой ракетки мира 2024 года решится на итоговом турнире WTA Finals, который пройдет в Эр-Рияде 2–9 ноября.
Выиграв в этом году четыре титула, на один меньше, чем Ига Швёнтек, Арина Соболенко (на фото), тем не менее имеет отличный шанс сместить польку с первого места в рейтинге WTA
Фото: Florence Lo, Reuters
Если у мужчин первой ракеткой мира на прошлой неделе досрочно стал итальянец Янник Синнер, то у женщин соперничество за это почетное звание между Игой Швёнтек и Ариной Соболенко приблизилось к своей кульминации. Воскресная победа на турнире категории 1000 в Ухане не позволила белоруске обойти польскую теннисистку в основном рейтинге WTA, хотя теперь разрыв между ними ничтожно мал и составляет лишь 69 очков. Что же касается WTA Race — классификации, учитывающей результаты нынешнего сезона, то там у Соболенко большое преимущество. Она имеет 9091 балл, а Швёнтек — лишь 8285. На второстепенных турнирах, которые пройдут в течение трех недель, остающихся до начала итогового состязания WTA Finals в Эр-Рияде, две лучшие теннисистки мира выступать не планируют, поэтому судьба лидерства в итоговой классификации наверняка решится именно там.
Принципиальный момент: в нынешнем сезоне правила начисления рейтинговых баллов на WTA Finals изменились. Если раньше на предварительном этапе итогового турнира каждая теннисистка получала очки не только в случае побед (285), но и после поражений (125), то теперь у женщин используется система, которая давно применяется на мужском состязании Nitto ATP Finals. По итогам каждого матча в группе победительница зарабатывает 200 баллов, проигравшая — 0. Победы в полуфинале и финале поощряются соответственно 400 и 500 баллами, то есть чемпионка — если, конечно, пройдет турнирный путь без осечек — получает 1500 очков.
Иными словами, чтобы гарантировать себе теннисную корону, Соболенко требуется выйти в финал, выиграв на групповом этапе минимум два матча. Тогда она добавит к своему нынешнему показателю 800 очков, наберет в общей сложности 9891 балл, и Швёнтек, у которой может быть максимум 9785 очков, не достанет ее даже при условии победы в личной встрече. Учитывая, что белоруска находится в отличной форме, а полька после US Open не выступала, такой вариант вполне реален, тем более что Швёнтек недавно рассталась со своим тренером Томашем Викторовским. Хотя не стоит забывать, что в прошлом году она блестяще провела итоговой турнир в мексиканском Канкуне, а Соболенко, не выдержав психологического напряжения, выступила там неудачно, без вариантов уступив Швёнтек в полуфинале.
Тем временем известны уже семь из восьми участниц WTA Finals. Кроме Швёнтек и Соболенко право сыграть в Эр-Рияде получили американка Коко Гауфф, итальянка Джасмин Паолини, Елена Рыбакина из Казахстана и еще одна представительница США Джессика Пегула, входящие в топ-6 мирового рейтинга. Также в Саудовскую Аравию собирается 13-я ракетка мира, триумфатор Wimbledon чешка Барбора Крейчикова — как победительница турнира Большого шлема, стоящая в первой двадцатке. Что же касается восьмой путевки в Эр-Рияд, то она с высокой долей вероятности достанется китаянке Чжэн Циньвэнь — олимпийской чемпионке, которая в октябре была на виду: сначала дошла до полуфинала турнира категории 1000 в Пекине, затем проиграла Соболенко в уханьском финале и набрала с начала года 4050 очков.
Лучшая российская теннисистка Дарья Касаткина (2928), как и неделей ранее, замыкает первую десятку WTA Race, уступая американкам Эмме Наварро (3568) и Даниэль Коллинз (3176). Чтобы получить шанс сыграть в Эр-Рияде, Касаткина на этой неделе должна взять титул на турнире категории 500 в Нинбо, а затем дойти минимум до финала на аналогичном состязании в Токио. Тогда она отправится в Эр-Рияд запасной. Попасть в число участниц WTA Finals первая ракетка России сможет лишь при условии снятия с турнира одной из теннисисток, стоящих в рейтинге выше. Теоретически так может поступить Рыбакина, которая после расставания со своим тренером хорватом Стефано Вуковым, отстраненным от работы в WTA, не появляется на публике уже почти два месяца, ссылаясь на травму спины.
Теннисные рейтинги
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9785 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9716. 3 (4). Кори Гауфф — 5973. 4 (3). Джессика Пегула (обе — США) — 5785. 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5373. 6 (6). Джасмин Паолини (Италия) — 5323. 7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480. 8 (8). Эмма Наварро — 3698. 9 (9). Даниэль Коллинз (обе — США) — 3176. 10 (12). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3146. 11 (11). Дарья Касаткина — 3108. 12 (13). Анна Калинская (обе — Россия) — 2880. 13 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2866. 14 (14). Елена Остапенко (Латвия) — 2738. 15 (15). Паула Бадоса (Испания) — 2713. 16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2641. 17 (17). Марта Костюк (Украина) — 2493. 18 (18). Донна Векич (Хорватия) — 2308. 19 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2253. 20 (20). Мэдисон Кис (США) — 2206… 23 (23). Людмила Самсонова — 2035… 27 (33). Екатерина Александрова — 1848… 29 (26). Анастасия Павлюченкова — 1796... 37 (38). Анастасия Потапова — 1482... 63 (63). Вероника Кудерметова — 988... 65 (66). Камилла Рахимова — 980... 67 (70). Эрика Андреева — 952… 99 (84). Анна Блинкова (все — Россия) — 716.
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11920 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6795. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5530. 6 (7). Тейлор Фриц (США) — 4415. 7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4110. 8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3885. 9 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3610. 10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3580. 11 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 3445. 12 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3060. 13 (13). Томми Пол (США) — 3055. 14 (14). Хольгер Руне (Дания) — 2985. 15 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2600. 16 (15). Юго Эмбер (Франция) — 2515. 17 (16). Бен Шелтон (США) — 2500. 18 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 2425. 19 (20). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2320. 20 (21). Артюр Фис (Франция) — 2215… 26 (25). Карен Хачанов — 1745… 58 (61). Роман Сафиуллин — 908… 58 (61). Павел Котов (все — Россия) — 907.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.