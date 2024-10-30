Ярославские предприятия попали в список санкций США

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против шести ярославских предприятий и уроженца Углича. Информация опубликована на сайте управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Санкции введены в отношении АО «6 Арсенал», расположенное в поселке Бурмакино и осуществляющее деятельность, связанную с обеспечением военной безопасности, АО «Кордиант» (Ярославский шинный завод), АО «Ярославский завод опытных машин», ООО «Горизонт Аэро» (производство беспилотных авиационных систем), ООО «СИНТО» (системный интегратор) и АО «Русская механика» (производитель снегоходов и мотовездеходов).

Как сообщает «Ъ», всего ограничения коснулись почти 400 физических и юридических лиц. Ранее под санкции США, Канады и Евросоюза попали такие предприятия области как «Автодизель», «Ярославский радиозавод», «Ярославский судостроительный завод» и ряд других.

Алла Чижова