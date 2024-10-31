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Коммерсантъ FM
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Штурмовика окружили подозрения

У фигуранта ряда уголовных дел проблемы возникли и на СВО

По данным “Ъ”, у Батыра Бекмурадова, командира одного из штурмовых отрядов, участвующих в СВО, снова возникли проблемы с законом. Отставной майор спецназа ВДВ ранее был осужден в общей сложности на 15 лет за участие в перестрелке на Рочдельской улице в Москве и организацию похищения из-за долга гражданина США Бориса Минахи. Но год назад господин Бекмурадов, сохранивший по решению суда звание и награды, заключил контракт с Минобороны, уехал из колонии строгого режима на спецоперацию и был награжден медалью «За отвагу», в связи с чем судимости были погашены. Однако на днях офицера опять задержали. Теперь его, по некоторым данным, проверяют на причастность к ряду правонарушений, совершенных уже в ходе спецоперации.

Претензии к Батыру Бекмурадову у правоохранителей возникли и на СВО

Претензии к Батыру Бекмурадову у правоохранителей возникли и на СВО

Фото: Из личного архива Батыра Бекмурадова

Претензии к Батыру Бекмурадову у правоохранителей возникли и на СВО

Фото: Из личного архива Батыра Бекмурадова

Отрывочная информация о новых проблемах с законом у 54-летнего Батыра Бекмурадова появилась еще на прошлой неделе. Из сообщений Telegram-каналов следовало, что господин Бекмурадов — командир одного из штурмовых отрядов, известный своей бурной биографией,— снова оказался под стражей. Причем задержание якобы вызвано подозрениями в совершении правонарушений не на «гражданке», а в зоне СВО.

Ранее в соцсетях появлялись посты о поборах с военнослужащих, злоупотреблениях и прочем, в которых якобы участвовал Бек Бекмурадов, но никаких последствий правового характера они не имели, а в окружении командира их связывали с действиями неких «недоброжелателей».

В среду в Главном военном следственном управлении СКР “Ъ” отказались сообщить какую-либо информацию о возможном задержании Батыра Бекмурадова. Воздержался от комментариев и его адвокат Ярослав Пакулин. «Официально о задержании Батыра Италмазовича (Бекмурадова.— “Ъ”), предъявлении ему обвинения, возбуждении уголовного дела или проведении каких-либо следственных действий нас никто не уведомлял»,— сообщил “Ъ” защитник, отметив, что, по его мнению, было бы просто безответственно комментировать слухи и сообщения анонимных Telegram-каналов.

Между тем в окружении командира штурмовиков, который уже несколько дней не выходит на связь, ожидают разъяснений.

Там напоминают, что офицер в любом случае не только не собирался оставлять военную службу, но и планировал продолжать участвовать в боевых действиях до победы. А во время кратких отпусков, будучи в столичном регионе, он добивался возврата изъятого следствием имущества, которое хотел использовать на передовой.

В 2016 году, по данным следствия, сотрудники ЧОПа, принадлежащего Бекмурадову, приняли участие в получившем скандальную известность конфликте со стрельбой на Рочдельской улице в Москве. Инцидент обернулся не только сроками для его непосредственных участников, но и лишением должностей ряда высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и обвинительными приговорами. В 2018 году Батыр Бекмурадов, имевший звание гвардии майора спецназа ВДВ и отмеченный орденом «За личное мужество» и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», был приговорен за участие в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) в составе группы из более чем десяти человек к девяти годам лишения свободы.

Как с Батыра Бекмурадова сняли судимость, деньги и иномарки

Впрочем, в колонию бывшего майора не отправили, а оставили в СИЗО «Лефортово»: следователи ФСБ возбудили в отношении него еще одно дело — об организации похищения бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи. Спецслужбы настаивали, что Батыр Бекмурадов участвовал в этом преступлении с другим фигурантом расследования — близким к основателю компании «Вимм-Билль-Данн» Давиду Якобашвили бизнесменом Давидом Мирзоевым. Оба фигуранта частично признавали вину, утверждая, что они действительно планировали «воздействие» на Бориса Минахи с целью взыскания с него долга Давиду Якобашвили в размере $21 млн (за элеватор в порту Ейска на Азовском море). Последний, имеющий шведское подданство, так и не приехал из-за границы для дачи показаний, как, впрочем, и потерпевший Минахи. При этом оба фигуранта расследования настаивали, что в итоге сами отказались от совершения преступления, а непосредственных исполнителей похищения найти не удалось. Тем не менее коллегия присяжных Мосгорсуда признала Батыра Бекмурадова и Давида Мирзоева виновными в похищении человека и самоуправстве (ст. 163 и 330 УК РФ). Прежний срок экс-офицера увеличился на шесть лет, а господин Мирзоев как подстрекатель к преступлению получил десять лет.

У Бекмурадова изъяли BMW 730 xDrive и два внедорожника Nissan Patrol, а из квартиры — $3 тыс., €4 тыс. и 43 тыс. руб. Деньги поместили на спецсчет, а машины отправились на спецстоянку. Правда, конфискованы судом они так и не были, а Бекмурадов настаивал на их возврате, поясняя, что и машины, и деньги пригодятся его отряду на передовой, как и отнятый у его ЧОПа тир. В этом вопросе его представителям удалось достигнуть определенных результатов.

Сергей Сергеев

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