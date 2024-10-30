Американцы спешат отдать голос

До дня президентских выборов в США — 5 ноября — осталось меньше недели, однако голосование уже вовсю идет. По состоянию на вечер 29 октября свой выбор досрочно сделали 53,4 млн человек: 27,7 млн — очно, 25,6 млн — по почте. То есть больше трети избирателей от рекордной за всю историю явки 2020 года, составившей 154 млн человек, уже отдали свои голоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Cook, Reuters Фото: Rebecca Cook, Reuters

Досрочное голосование не считается надежным источником для прогноза, кому из кандидатов достанется Белый дом. Однако определенные тенденции оно все-таки показывает. Так, известно, что на данный момент среди проголосовавших 39,1% составляют демократы, 36,3% — республиканцы, а 24,6% — независимые избиратели.

Преимущество потенциальных сторонников вице-президента Камалы Харрис в этом своеобразном зачете вполне объяснимо, поскольку штаб кандидатки все это время активно призывал своих избирателей не дожидаться 5 ноября, а голосовать при первой возможности. Во многом это связано с тем, что часть электоральной базы демократов более флегматична и менее заряжена во что бы то ни стало поддержать своего кандидата. Особенно это касается молодежи, которая традиционно симпатизирует демократам, но склонна прогуливать день выборов.

Однако отставание сторонников республиканцев незначительное. Это объясняется тем, что в 2024 году Дональд Трамп и его соратники, ранее рьяно критиковавшие досрочное голосование, смягчили риторику и перестали призывать своих избирателей голосовать исключительно в день выборов.

Примечательно, что в списке штатов, лидирующих по абсолютным числам проголосовавших досрочно, находятся почти все колеблющиеся. Самая высокая явка среди них на данный момент зафиксирована в Джорджии (3,2 млн человек) и Северной Каролине (3,1 млн), в которых, согласно усредненным показателям опросов, лидерство удерживает Дональд Трамп. Абсолютное же лидерство среди всех штатов удерживает густонаселенный Техас, где сделать выбор успели почти 6 млн человек.

Алексей Забродин