Восхождение на Капитолийский холм легким не будет
За кресла в Конгрессе США предстоит ожесточенная борьба
В то время как в США и во всем мире следят за одной из самых конкурентных президентских гонок в американской истории, не менее острая борьба разворачивается за контроль над двумя палатами Конгресса, выборы в которые пройдут одновременно с президентскими. Сейчас фавориты — республиканцы, но их преимущество в борьбе за Палату представителей минимально. Между тем, кто бы ни победил в президентской гонке, именно от ситуации в Конгрессе будет зависеть, насколько эффективно новый президент сможет продвигать свою повестку.
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Фото: Kevin Mohatt / Reuters
Из подсчетов, проведенных изданием The Hill, следует: вероятность того, что республиканцы заберут контроль над Сенатом, равна 71%. А того, что сохранят большинство в Палате представителей,— 53%. В Сенате республиканцам предсказывают 52 кресла из 100 (и это дает им возможность не прибегать к помощи дополнительного голоса вице-президента США, который бы они получили в случае равенства голосов).
В Палате представителей пока республиканцы с большой вероятностью гарантировали себе 209 кресел из 435 в нижней палате, а демократы — 208.
За 18 мест пойдет острая борьба, и перевес ожидается всего в один голос — 218 против 217 у демократов.
В любом случае консерваторы не дотянут до результата прошлых выборов. Ранее у республиканцев было 222 мандата в Палате представителей. И все равно им не раз приходилось идти на болезненные компромиссы с противоположным лагерем. Например, нынешнего спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона от отставки спасли демократы (взамен они добились включения в бюджет помощи Киеву без проведения в США радикальной миграционной реформы).
Впрочем, социологи недооценили демократов на промежуточных выборах в 2022 году, предсказав «красную волну», то есть контроль Республиканской партии над обеими палатами (в итоге Сенат взяли под свой контроль демократы). Не исключено, что и на этот раз эксперты ошибаются и Демпартия сможет забрать у консерваторов Палату представителей. В свете жесткой партийной дисциплины среди демократов это создаст республиканцам серьезные проблемы с точки зрения продвижения повестки в случае победы Дональда Трампа.
Если же победит Камала Харрис, то палки в колеса ее программе будет вставлять республиканский Сенат.
В первые два года правления Джо Байдена консерваторы прикладывали максимум усилий для того, чтобы его администрация месяцами ждала утверждения послов и высокопоставленных чиновников. Сенат не торопился с госбюджетом, что не раз грозило остановкой работы правительства. Но тогда разрешить споры помогали неплохие отношения господина Байдена с лидером консерваторов Митчем Макконнеллом — республиканцем из «старой гвардии». Он долгие годы работал с Джо Байденом, когда тот тоже был законодателем, именно тогда они научились договариваться.
После успешных переговоров с президентом господин Макконнелл дал добро на согласование, например, ключевого для 46-го президента многомиллиардного законопроекта по восстановлению американской инфраструктуры. Ему также удалось собрать необходимые голоса однопартийцев в поддержку пакетов помощи для Украины, хотя внутри его собственной партии росло сопротивление дальнейшему финансированию Киева.
А вот отношения с Дональдом Трампом у Митча Макконнелла после выборов 2020 года разладились. В личных беседах лидер республиканцев называл экс-президента «глупцом» и «подлецом». Об этом написал Newsweek, ссылаясь на готовящуюся к выпуску биографию республиканского лидера. Тем не менее в 2024 году политик поддержал кандидатуру Дональда Трампа, заявив, что они теперь «в одной лодке».
Хотя господин Макконнелл освободит свое сенатское кресло только в январе 2027 года, на переизбрание в лидеры консерваторов в новом Конгрессе он уже не пойдет.
Наиболее вероятным его преемником эксперты называют «республиканца номер два» в Сенате, партийного организатора Джона Тюна. У него с Дональдом Трампом тоже были непростые отношения, и экс-президент даже призывал выдавить республиканца с занимаемой должности. Но все изменилось в марте этого года, когда два политика встретились с глазу на глаз в резиденции Дональда Трампа во Флориде. «Я думаю, у нас есть взаимопонимание»,— заявил сенатор, комментируя ту встречу.
Хотя идеологически Джон Тюн близок к Митчу Макконнеллу, сложно предсказать его способность к сделкам с демократической администрацией в случае победы Камалы Харрис. Политик придерживается традиционных консервативных взглядов, включающих сокращение расходов правительства, внешнего долга и инфляции. А это противоречит социально ориентированной экономической программе Камалы Харрис.
Джон Тюн, как и Митч Макконнелл, до недавних пор был сторонником помощи Украине, но, по наблюдению портала Axios, не появился на сентябрьской встрече американских законодателей с украинским президентом Владимиром Зеленским. Консерваторы обвинили последнего в том, что на этих выборах он демонстративно встал на сторону демократов. Кроме этого, господин Тюн всерьез задумывался об изменении способов поддержки Киева, отмечая, что большую обеспокоенность у него вызывает рост национального долга США.
Таким образом, смена лидера республиканцев вполне может повлиять на продолжение помощи Киеву и на другие внешнеполитические программы.
Как написал в колонке для Just Security профессор политологии и госполитики в Университете Дьюка Питер Фивер, лидеры, поддерживающие выделение денег Украине (в частности, та же Камала Харрис), должны будут постараться, чтобы заручиться поддержкой Конгресса. По словам эксперта, «хотя решительный президент может какое-то время проводить непопулярную внешнюю политику», в определенный момент это перестает работать. «Не будучи подкрепленной поддержкой общества, нынешняя проукраинская политика вполне может стать очередной жертвой американской внутренней политики»,— резюмировал Питер Фивер.
Американцы спешат отдать голос
До дня президентских выборов в США — 5 ноября — осталось меньше недели, однако голосование уже вовсю идет. По состоянию на вечер 29 октября свой выбор досрочно сделали 53,4 млн человек: 27,7 млн — очно, 25,6 млн — по почте. То есть больше трети избирателей от рекордной за всю историю явки 2020 года, составившей 154 млн человек, уже отдали свои голоса.
Фото: Rebecca Cook, Reuters
Досрочное голосование не считается надежным источником для прогноза, кому из кандидатов достанется Белый дом. Однако определенные тенденции оно все-таки показывает. Так, известно, что на данный момент среди проголосовавших 39,1% составляют демократы, 36,3% — республиканцы, а 24,6% — независимые избиратели.
Преимущество потенциальных сторонников вице-президента Камалы Харрис в этом своеобразном зачете вполне объяснимо, поскольку штаб кандидатки все это время активно призывал своих избирателей не дожидаться 5 ноября, а голосовать при первой возможности. Во многом это связано с тем, что часть электоральной базы демократов более флегматична и менее заряжена во что бы то ни стало поддержать своего кандидата. Особенно это касается молодежи, которая традиционно симпатизирует демократам, но склонна прогуливать день выборов.
Однако отставание сторонников республиканцев незначительное. Это объясняется тем, что в 2024 году Дональд Трамп и его соратники, ранее рьяно критиковавшие досрочное голосование, смягчили риторику и перестали призывать своих избирателей голосовать исключительно в день выборов.
Примечательно, что в списке штатов, лидирующих по абсолютным числам проголосовавших досрочно, находятся почти все колеблющиеся. Самая высокая явка среди них на данный момент зафиксирована в Джорджии (3,2 млн человек) и Северной Каролине (3,1 млн), в которых, согласно усредненным показателям опросов, лидерство удерживает Дональд Трамп. Абсолютное же лидерство среди всех штатов удерживает густонаселенный Техас, где сделать выбор успели почти 6 млн человек.