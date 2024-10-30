Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина заявила о досрочном сложении полномочий. Причиной стали массовые общественные волнения, вызванные убийством таксистки. «Цыганская проблема» никогда не замалчивалась, но глава округа принимает на себя ответственность за все нерешенные вопросы. Недовольство работой администрации округа ранее высказывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После волнений в муниципалитете начала работать комиссия по наведению комплексного порядка в Коркино. В городе круглосуточно дежурят 400 полицейских, за несколько дней они составили около 30 протоколов на цыган за разные правонарушения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отставку Натальи Лощининой должно утвердить собрание депутатов Коркинского округа

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Отставку Натальи Лощининой должно утвердить собрание депутатов Коркинского округа

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

После массовых беспорядков в Коркино, вызванных убийством местной жительницы Елены Сарафановой (Манжосовой), глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина решила досрочно сложить полномочия. Об этом она сообщила в среду на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Лощинина подчеркнула, что так называемая «цыганская проблема» существовала очень давно, известна администрации и никогда не замалчивалась. «Начиная с 2019 года, мы обращались во всевозможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды. Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра. Тем не менее, раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит проделанной нами работы оказалось недостаточно. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия»,— сообщила госпожа Лощинина. По словам главы, о решении покинуть пост она уже известила депутатов округа и руководство региона.

В прощальном посте Наталья Лощинина, перечислив достижения администрации, признала, что не все проблемы удалось решить. «Возможно, я не уделила должного внимания какому-либо вопросу. Одно могу сказать уверенно — все эти долгие годы работала много и честно»,— подытожила глава, поблагодарив жителей. По ее словам, полученные знания и опыт она намерена применить в «другом направлении».

Досрочную отставку главы округа должно утвердить собрание депутатов. Сотрудники аппарата представительного органа сообщили “Ъ-Южный Урал”, что не располагают информацией о том, когда это произойдет, дозвониться до руководителя не удалось.

Ранее негативную оценку органам власти в муниципалитете дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Выражу серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти на месте»,— заявил глава региона на заседании оперативного штаба по ситуации в Коркино.

После беспорядков в городе правительство Челябинской области анонсировало проверки во всех муниципалитетах, где компактно живет «цыганское население». В Коркинском округе начала работать специальная комиссия по наведению комплексного порядка под руководством вице-губернатора Алексея Фартыгина. Кроме рейдов в местах проживания цыган, для профилактики правонарушений, проверки документов и причастности к преступлениям, по поручению губернатора, комиссия сосредоточена на «внимательном изучении источников дохода» и «анализе соблюдения норм и правил, принятых в российском обществе».

Также после волнений руководство региона обратило внимание «на задачу комплексного развития» муниципалитета, где остается много проблем, в первую очередь, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Коркинского ОМВД, сейчас в круглосуточной охране общественного порядка задействовано более 400 сотрудников полиции. Усиленные наряды продолжают патрулировать улицы. За несколько дней в отношении представителей этнической общины было составлено 30 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения и общественного порядка.

Массовые волнения в городе произошли вечером 24 октября, на следующий день после убийства местной жительницы, работавшей водителем такси. По подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего представителя цыганской общины. После этого горожане вышли на улицы, начали бить окна, переворачивать и поджигать машины в районе, где живут представители этнической группы. Коркинцы требовали наказать виновных в убийстве, а также высказывали недовольство работой местной администрации и полиции, которые, по мнению горожан, игнорировали связанные с цыганами проблемы.

По данным правительства Челябинской области, в волнениях участвовали около 150 горожан. Около 40 человек, по данным источника “Ъ-Южный Урал” в правоохранительных органах, были задержаны, но вскоре отпущены. Во время беспорядков пострадали два человека, в которых стрелял 58-летний хозяин одного из домов. Региональное управление СК РФ обвинило его в покушении на убийство двух человек, суд заключил его под стражу на два месяца.

По факту умышленных поджогов частного дома и автомобиля полиция тоже возбудила уголовное дело (ст.167 УК РФ). Конкретных фигурантов пока нет. На следующий день после беспорядков глава ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев заявил об отстранении от работы начальника Коркинского ОМВД Владимира Дякина.

Наталье Лощининой 48 лет. Окончила Челябинский государственный агроинженерный университет (ЧГАУ) и Южно-Уральский госуниверситет, получив техническое и юридическое образование. В 1999–2005 годах работала юрисконсультом в коркинском отделении Фонда социального страхования РФ. Затем пять лет была заместителем председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения. В 2010–2015 года Наталья Лощинина работала директором ООО «Юридическая защита». В 2015-м возглавила Собрание депутатов Коркинского района, а в 2018-м была избрана представителем на должность главы муниципалитета. В 2022 году после преобразования района в муниципальный округ Наталья Лощинина была избрана его главой.

Депутат Госдумы, избранный по Коркинскому избирательному округу №191 Челябинской области, Валерий Гартунг считает, что смена власти в муниципалитете — это правильное решение. «Сейчас, когда губернатор лично ознакомился с ситуацией в городе, отставка главы была ожидаема и закономерна. Надеюсь, новая администрация будет больше внимания уделять обращениям граждан и наладит более эффективную работу по решению проблем жителей Коркино»,— написал депутат в своем telegram-канале.

Юлия Гарипова