Восточные сказки

В России продолжается рост спроса на книги авторов из Китая, Кореи, Японии и других стран Азии. Это преимущественно молодежный тренд, его локомотивом выступают китайские новеллы и комиксы. В то же время растет интерес к фантастике и даже классической литературе стран Востока. Опрошенные «Ъ-Review» издатели говорят, что идут за аудиторией, и рассказывают, что закупать права в Азии не всегда проще, чем на Западе, даже с учетом санкций.

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Как растет сегмент

В России растет интерес к литературе из Азии, рассказали «Ъ-Review» участники рынка. Это книги из Китая, Японии, Кореи, Тайваня и других стран, уточняет руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом издательства МИФ Ольга Киселева. «Тренду уже два года. Два года назад был резкий скачок, а в этом году прирост не такой выраженный, потому что паровоз уже разогнался. На данный момент прирост (по продажам год к году.— “Ъ-Review”) составляет около 6%. Сюда относится как художественная литература, так и азиатские комиксы”,— говорит она.

Издательства в целом закупают больше прав из Азии в связи с сокращением западных поставок, продолжает Ольга Киселева. «Мы также видим, что на Западе пока не появляется новых интересных крупных трендов, а в Азии они есть. Только что закончилась Франкфуртская книжная ярмарка, и она показала, что азиатские страны привезли много интересного для российского и западного рынков, а западные правообладатели привезли меньшее количество интересных новинок»,— говорит госпожа Киселева. В продвижение азиатских новинок издательства все больше инвестируют, продолжает эксперт: «Это и производство мерча, и производство цветных иллюстраций, суперобложки, разные коллаборации».

В топ-100 художественной литературы в сети книжных магазинов «Читай-город» за 2024 год 23 книги — азиатских авторов, говорят в сети: «Этот тренд задают в основном молодые люди от 16 лет, которые любят аниме, мангу, китайское фэнтези, корейские вебтуны».

Развитию тренда способствует общий интерес к азиатской культуре со стороны множества стран (не только России), выпуск большого количества дорам, аниме, сетевых комиксов, развитие культуры косплея и фандомов — и издатели отвечают на растущий читательский запрос, подтверждают в департаменте художественной литературы издательства АСТ. «Так, в этом году мы выпустили на 60% больше наименований азиатских романов и новелл, чем в прошлом году. А количество проданных экземпляров в 2024 году увеличилось на 79%»,— рассказали в издательстве.

В художественной редакции издательства «Эксмо» также отмечают стабильный рост интереса к авторам из Азии, особенно из Китая и Японии. «Прирост в штуках год к году (девять месяцев 2024-го vs девять месяцев 2023-го) составляет 76%. Наибольший интерес у читателей в 2024 году вызывают произведения китайских авторов — их стали покупать почти в два раза больше, чем в прошлом году (рост 92% в количественном показателе)»,— рассказали в «Эксмо».

Уютные рассказы

Самые востребованные книги в сегменте, по словам издателей,— это новеллы из Китая, именно по ним наблюдается самый большой прирост в 2024 году. «Китай, безусловно, лидирует в этом тренде. Возможно, дело в сильнейшей государственной поддержке и грантах, которые они предлагают издателям. Но, может быть, просто китайская литература созвучна русскому читателю»,— говорит издатель «Дома историй» Ирина Рябцова.

Согласно Всероссийскому книжному рейтингу за первое полугодие 2024 года, самый популярный автор в России — Мосян Тунсю: в рейтинге — цикл китайской писательницы «Благословение небожителей», героическое фэнтези на основе китайской мифологии, отмечают в «Эксмо». В АСТ отмечают спрос на книги китайской писательницы Цзюлу Фэйсян («Защити сердце», «Синий шепот», «Легенда о Чжаояо»). «Эти фэнтези-книги можно отнести к хилинг-романам — тем, что дарят читателю ощущение уюта и исцеления души»,— отмечают в АСТ.

Популярны новеллы и из других стран. «У нас колоссальный рост по продажам показывает корейская книга “Единственный конец злодейки — смерть”. В издательстве МИФ книга выходит в двух форматах: новелла и комиксы»,— говорит Ольга Киселева. Формат новеллы становится настолько популярным, что, даже если книгу по законам этого жанра пишет российский автор, она все равно, скорее всего, будет очень востребована, отмечает госпожа Киселева: «Пример — книга “Злодейский путь!.. Том 1–2”, новелла в атмосфере китайского фэнтези с тиражом больше 600 тыс. экземпляров».

Продажи новелл растут и в электронном формате. Сергей Анурьев, гендиректор ГК «Литрес», оценивает рост сегмента год к году (январь—сентябрь 2024-го) в 173%. В «Литресе» также отмечают рост ориентальных новелл, созданных российскими авторами «под Азию». «Эта категория год к году приросла на впечатляющие 477%. Топовые позиции здесь занимают Елена Кондрацкая с трилогией “Сны Истока”», Эл Моргот с циклом “Злодейский путь”, Ангелина и Вероника Шэн с “Канашибари”»,— говорит господин Анурьев. Российские авторы вдохновляются прежде всего китайскими новеллами и такими авторами, как Мосян Тунсю, Priest, Мэн Си Ши, Жоубао Бучи Жоу, добавил он.

Не только новеллы

Сохраняется интерес к художественной литературе из Азии самых разных жанров, говорит контент-директор книжного сервиса «Строки» Екатерина Панченко: «Япония традиционно поставляет первоклассные детективы и триллеры. Вручение Нобелевской премии этого года корейской писательнице Хан Ган подстегнуло интерес к современной прозе Кореи. А китайский писатель Лю Цысинь вернул мировому книжному сообществу моду на научную фантастику».

В Wildberries также отмечают популярность китайского научного фантаста Лю Цисиня с книгой «Задача трех тел» и японского автора детективов Содзи Симады. Юлия Мишкуц, руководитель по контенту «Яндекс Книг», отмечает книгу «Прачечная, стирающая печали» Ким Чжи Юн: «Южнокорейская книга-надежда стала самой быстрорастущей художественной книгой лета по количеству читающих и слушающих подписчиков “Яндекс Книг”».

Новый тренд 2024 года — хилинг-романы, или «хюгге по-корейски», отмечают в пресс-службе сети «Читай-город—Буквоед»: «Это небольшие уютные истории о комфортной жизни и поиске своего места в мире. Самым популярным представителем южнокорейской литературы в сети “Читай-город” в сентябре стал хилинг-роман “Магазин шаговой недоступности” Ким Хоёна».

Участники рынка также говорят о сохранении интереса к манге. Абсолютный лидер продаж на Ozon в этом году — манга Акутами Гэгэ «Магическая битва. Книга 1. Двуликий Сукуна. Проклятый плод», говорят в пресс-службе маркетплейса. «Несмотря на небольшое падение продаж в штуках японской манги (–1,54%), в топ-100 по-прежнему остаются популярные тайтлы: “Магическая битва” Гэгэ Акутами, “Берсерк” Кэнтаро Миуры и “One Piece. Большой куш” Эйитиро Оды»,— говорят в пресс-службе сети «Читай-город—Буквоед».

В АСТ отмечают, что с 2022 года особенно быстро растет также ниша вебтунов (корейские комиксы, которые сначала публикуются в сети). «В 2024 году доля вебтунов займет порядка 57% от всех выпущенных комиксов в департаменте художественной литературы издательства АСТ. В 2024 году показывают высокие тиражи книга “Однажды я стала принцессой” — самый популярный в Корее вебтун жанра “сёдзе” (для девушек в возрасте 12–18 лет) и поджанра “исекай” (“реинкарнация, магическое перемещение”)»,— отмечают в издательстве.

Мария Бахонкина, управляющий директор издательства «Азбука» в Санкт-Петербурге, отмечает интерес к китайской классической литературе. «Мы издаем три из четырех классических романов — “Троецарствие”, “Сон в красном тереме” и “Путешествие на Запад”). Несмотря на объем, эти книги занимают лидирующие строчки продаж, постоянно допечатываются, а “Путешествие на Запад” (массивный двухтомник на 2176 страниц мелкого текста), вышедшее в конце августа, сразу заняло первую строчку хит-парада объединенной розничной сети “Читай-город-Буквоед”»,— рассказала она.

По словам директора «АСТ нонфикшн» Евгении Лариной, в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года общие отгрузки книг, связанных с Японией, выросли на 84%. Наибольший интерес у читателей вызывают книги по искусству, истории и мифологии Японии, а также поэтические сборники хокку. В импринте «Лингва» (входит в «АСТ нонфикшн», выпускает учебную и справочную литературу по русскому и иностранным языкам) отмечают, что растет спрос на пособия по китайскому, корейскому и японскому языкам.

Что будет дальше

Издатели действительно активно работают с японскими, корейскими и китайскими правообладателями, но сказать, что закупка прав происходит легче, чем на европейском или англоязычном рынке, было бы преувеличением, отмечает Екатерина Панченко: «Азиатские права стоят значительно дороже; связи на этих рынках слабее, специалистов по подбору и переводам значительно меньше. Например, японский рынок прав — довольно закрытый, репутация там важнее всего остального, и тут у российских издателей часто возникают трудности даже на начальном этапе знакомства. Но интерес аудитории большой, поэтому рынок старательно преодолевает сложности».

Опрошенные «Ъ-Review» издательства намерены больше инвестировать в сегмент. «Мы планируем увеличивать закупки из стран Азии. Азиатские тренды очень откликаются молодежи. Сейчас, по сути, есть три больших тренда: русская и зарубежная классика, книги региональных авторов и о регионах России и азиатская литература»,— резюмирует Ольга Киселева. «Мы чувствуем себя сейчас намного ближе к азиатским трендам, чем несколько лет назад»,— отметила она.

В «Доме историй» также планируют увеличивать закупку прав из стран Азии и Ближнего Востока, хотя и ограничены количеством переводчиков с этих языков, говорит Ирина Рябцова. «Да, отчасти из-за санкций и отказа части западных издателей продавать права в Россию. Но я бы не сказала, что именно это оказало значительное влияние на развитие тренда на восточную литературу. Читателю нравится сеттинг произведений, глубокие персонажи, неклишированные диалоги и совершенно небанальные повороты сюжета, которыми отличаются эти книги»,— добавила она.

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Валерия Лебедева