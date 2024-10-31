На дороге по Братьев Кашириных в Челябинске введут допсекции для поворота налево

На двух перекрестках с улицей Братьев Кашириных установят дополнительные секции на светофоре для поворота налево. Решение принято после мониторинга трафика, сообщает telegram-канал «Челябинский дорожник».

Изменения коснутся перекрестков улицы Братьев Кашириных с улицей Салавата Юлаева и улицей Академика Макеева. Помимо дополнительных секций для поворота, скорректируют разрешенные направления проезда: вместо знака «Движение прямо или налево» будет «Движение налево» для средней либо крайней левой полосы. Работы планируется завершить не позднее 8 ноября.

Виталина Ярховска