В Кургане проезд в общественном транспорте подорожает до 35 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Кургана вырастет на 9% и составит 35 руб. за одну поездку. Соответствующее постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области опубликовано на сайте ведомства.

«Установить предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кургана в размере 35 руб. за одну поездку»,— говорится в документе. Постановление вступает в силу с 1 ноября.

Сейчас проезд стоит 32 руб. Действующий тариф был установлен год назад. Новым постановлением признано утратившим силу решение от 3 октября 2023 года.