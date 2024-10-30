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Глава СКР потребовал доклад по делу о несвоевременной помощи беременной челябинке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу о несвоевременной помощи челябинке, готовившейся к родам. Глава ведомства также поручил сообщить о причинах допущенной волокиты во время расследования, сообщает пресс-служба СКР.

Пострадавшая челябинка оставила жалобу в комментариях онлайн-приемной председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте». Несчастный случай произошел с ней в декабре 2023 года в родильном доме ГКБ №8. По данным СК, врачи оказали беременной челябинке некачественную медицинскую помощь перед родами, что привело к внутриутробной гибели ребенка.

Уголовное дело по этому факту было возбуждено в январе 2024 года. Пострадавшая заявляет о том, что расследование затягивается, а виновные в произошедшем так и не привлечены к ответственности. Доклад о выясненных обстоятельствах по делу главе СКР предоставит руководитель регионального управления Следственного комитета РФ Алексей Колбасин.

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