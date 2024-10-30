«Ёлке» палки

Суд по интеллектуальным правам отказал компании «Эссен Продакшн АГ», одному из крупнейших производителей продуктов питания в Татарстане и России, в удовлетворении иска к индивидуальному предпринимателю из Башкортостана. Компания пыталась добиться частичного прекращения правовой охраны знака обслуживания «Ёлка», утверждая, что использует схожий знак в своей деятельности, но в результате судебных разбирательств «Эссен Продакшн АГ» была вынуждена сменить название своего торгового центра Yolka в Йошкар-Оле.

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«Эссен Продакшн АГ» проиграл суд предпринимателю и переименовал свой ТЦ в Йошкар-Оле



Как стало известно «Ъ Волга-Урал», АО «Эссен Продакшн АГ» 21 июня 2023 года подало иск в Суд по интеллектуальным правам о частичном досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича вследствие его неиспользования.

Согласно материалам дела, обе стороны используют знаки обслуживания в деятельности торговых центров. «Эссен Продакшн АГ» владеет ТРЦ Yolka в Йошкар-Оле, а предприниматель является правообладателем знака «Ёлка» и использует его в деятельности торгового центра в городе Стерлитамак Республики Башкортостан.

«Эссен Продакшн АГ» в суде аргументировал свою позицию тем, что Азамат Ибатуллин не использует в своей деятельности спорный знак обслуживания. В свою очередь, предприниматель предоставил 28 доказательств об использовании товарного знака, в том числе выписки, договоры аренды, скриншоты и видеозаписи процесса покупки товаров в ТЦ «Ёлка» в Стерлитамаке. Судебная коллегия пришла к выводу, что слова «Ёлка» и Yolka имеют определенное сходство по фонетическому и семантическому признакам.

В итоге суд встал на сторону предпринимателя и оставил требования «Эссен Продакшн АГ» без удовлетворения. Будет ли компания подавать кассацию, пока неизвестно.

В разговоре с «Ъ Волга-Урал» Азамат Ибатуллин сообщил, что он не является собственником торгового центра, а лишь предоставляет возможность пользоваться знаком обслуживания. По словам предпринимателя, иск был подан из-за возникшей путаницы в названиях торговых центров.



Согласно данным сервиса Rusprofile, индивидуальный предприниматель Азамат Ибатуллин имеет 534 зарегистрированных товарных знака. Кроме того, он выступает истцом в 212 арбитражных делах и принимал участие в 939 делах в качестве стороны. Общая сумма рассматриваемых дел превышает 1,25 млрд руб.

Спорный знак был зарегистрирован Роспатентом 28 марта 2013 года на ООО «Либера». Позже, 7 октября 2019 года, Роспатент зарегистрировал переход исключительного права на данный знак к индивидуальному предпринимателю Максютову Азату Мариусовичу. Затем, 4 марта 2021 года, право на знак было передано Ибатуллину Азамату Валерьяновичу.

ИП Ибатуллин и АО «Эссен Продакшн АГ» неоднократно становились сторонами судебных разбирательств. Спор между ними начался в 2020 году, когда предприниматель подал в Роспатент требование о прекращении охраны торгового знака Yolka. Азамат Ибатуллин заявлял, что данный бренд сходен с другим его товарным знаком, «Ёлочка», который был зарегистрирован ранее. Роспатент отклонил его заявку, и бизнесмен обратился в суд.

В октябре 2022 года Суд по интеллектуальным правам признал решение Роспатента незаконным и обязал ведомство вновь рассмотреть заявление Азамата Ибатуллина. 23 января 2023 года кассационная инстанция оставила это решение в силе, что обеспечило дальнейшее развитие дела.

В 2023 году предприниматель подал иск и одержал победу в судебном споре относительно исключительного права на знак обслуживания Yolka. Это дело прошло через три суда, и решение первой инстанции каждый раз оставалось в силе.

21 июня текущего года предприниматель подал еще один иск к компании в Арбитражный суд Самарской области. В своем иске он требует обязать компанию прекратить использование обозначения Yolka, а также выплатить компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак в размере 600 тыс. руб. Следующее заседание по этому делу состоится 19 ноября.

Согласно фотографиям из социальных сетей, торгово-развлекательный комплекс Yolka в Йошкар-Оле уже был переименован. Старая вывеска была демонтирована и заменена в сентябре текущего года, а ТРК теперь носит название «Эссен». «Ъ Волга-Урал» направил запрос в компанию «Эссен Продакшн АГ», однако ответа не последовало.

Господин Ибатуллин сообщил «Ъ Волга-Урал», что переименование торгового центра связано с результатами судебных разбирательств. Он также отметил, что общался с юристами компании «Эссен Продакшн АГ», однако от них не поступило никаких предложений для достижения договоренности.

Юристы подчеркивают, что общеупотребимые слова, такие как «Ёлки», часто становятся товарным знаком или знаком обслуживания и, как следствие, предметом судебных споров. Юристы полагают, что у Азамата Ибатуллина есть все шансы выиграть в суде у крупного производителя.

«Общеупотребимые слова достаточно часто регистрируются, если они способны выполнять функцию индивидуализации и соответствуют требованиям охраноспособности, предусмотренным законом, в частности, не являются описательными или вводящими в заблуждение, не нарушают права третьих лиц на сходные объекты»,— сообщили начальник юридического отдела Сергей Медведев и начальник отдела товарных знаков юридической фирмы «Городисский и партнеры» Алексей Кратюк.



«Иски о прекращении правовой охраны подобных торговых знаков — это распространенная практика в РФ. <...> Как показывает практика, с учетом доказательной базы с представленными документами об использовании торгового знака, можно с уверенностью сказать, что пока все шансы на положительный исход у индивидуального предпринимателя»,— сообщил руководитель практики административно-правовой, судебной защиты бизнеса и физлиц компании «Яхатин» Антон Смирнов.



АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Компания выпускает соусы под брендом «Махеевъ» и кондитерские изделия под маркой Essen. По информации с сайта компании, соусное производство торговой марки «Махеевъ» осуществляет выпуск майонезов, кетчупов, джемов, маринадов и горчицы в объеме 233 тыс. тонн в год, в то время как кондитерская фабрика ESSEN производит 47,5 тыс. тонн продукции ежегодно.

Помимо пищевого производства, компания имеет девелоперское направление, которым руководит подразделение Essen Development. Оно управляет сетью торговых центров в Поволжье. Девелопмент «ЭССЕН» представляет собой сеть семейных торговых центров в малых городах России с общей площадью 421 тыс. кв. м.

В начале текущего года «Эссен Продакшн АГ» приобрел торговый центр «Радужный» в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана. Компания также владеет кондитерской фабрикой ESSEN в Набережных Челнах и планирует открыть новый завод в Елабуге с общими инвестициями свыше 1 млрд руб. для развития своего кондитерского производства.

Согласно данным сервиса Rusprofile, компания зарегистрирована в Тольятти, а ее основателем и генеральным директором является Леонид Барышев. В 2023 году выручка АО «Эссен Продакшн АГ» составила 38 млрд руб., а чистая прибыль — 4,1 млрд руб.

Торговый центр «Ёлка» был открыт в Стерлитамаке в 2020 году. Сейчас на территории торгового центра работают различные заведения, включая продуктовый гипермаркет, магазин бытовой химии, кондитерскую, салоны сотовой связи и кафе.

Влас Северин