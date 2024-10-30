«Этот формат недвижимости формально является нежилым»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, чем они привлекательны для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Формат недвижимости, формально являющийся нежилым, но спроектированным именно для проживания, вполне может скоро стать редким в столице. Это апартаменты. Сейчас их доля составляет 11% от общего объема предложения, и за год этот показатель еще сократился: минус 2%. По данным экспертов компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», с отменой строительства апартаментов подрастет спрос на наиболее доступные варианты, которым клиенты отдавали предпочтение с инвестиционными целями.

Несмотря на статус "нежилое помещение", апартаменты все еще являются привлекательным активом для инвесторов. Большая их часть — это лоты бизнес-класса, средняя стоимость которых почти сопоставима с ценами на квартиры аналогичного класса. Разница не очень значительная, обычно около 10%. Поэтому те, кто покупает апартаменты класса бизнес и премиум, это в основном состоятельные клиенты, которым требуется второе или временное жилье, в том числе под сдачу в аренду или ведения собственного бизнеса, отмечают брокеры. Средневзвешенная цена апартаментов в городе сегодня — около 420 тыс. руб. за кв. м. За год этот показатель уменьшился на 5%.

Что касается распределения предложения по классам, то на бизнес-класс приходится почти 60%. На втором месте находится комфорт-класс с долей в пределах 27%. На третьем — премиум-класс, его доля менее 13%. Средняя цена лота в апарт-комплексах составляет 20,3 млн руб., при этом минимальная стоимость начинается от 5,7 млн руб.