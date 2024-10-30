Главой Саткинского округа стал Александр Глазков

Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков стал главой преобразованного Саткинского округа. Он получил 20 голосов депутатов во время голосования, сообщает местное собрание депутатов.

На пост главы претендовали Александр Глазков и директор ООО «КомСервис» Михаил Итальев. Основные тезисы предвыборной программы победителя были направлены на решение актуальных проблем округа: предоставление мер поддержки участникам и ветеранам СВО и их семьям, переселение граждан из аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества жизни населения.

Александр Глазков руководит муниципалитетом с 2011 года.

Виталина Ярховска