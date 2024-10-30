Управление физкультуры и спорта в Челябинске возглавит Александр Ильиных

Начальником управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска назначен Александр Ильиных. Он приступит к выполнению своих обязанностей с 1 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

Предыдущий глава управления Максим Клещевников покинул пост по собственному желанию. Он проработал на этой должности с 2019 года.

Александр Ильиных до назначения в течение десяти лет работал директором МБУ «Легкоатлетического комплекса имени Е. Елесиной».