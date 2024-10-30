«Зимняя пауза многое может подредактировать»

Суперкомпьютер Opta назвал нового главного претендента на чемпионство в РПЛ. После 13 туров футбольного первенства лидирует «Краснодар». Именно он, по мнению искусственного интеллекта, имеет самые высокие шансы на итоговую победу, выше 47%. До 13-го тура фаворитом был «Зенит», сейчас его шансы опустились до 42%. Реальный расклад сил российских клубов по старинке, без помощи компьютера, оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Выводы суперкомпьютера понятны: «Краснодар» выиграл 10 матчей подряд, уверенно лидирует в турнирной таблице, да и эксперты все чаще называют южан реальным претендентом на «золото». Комментатор Александр Аксёнов, например, уверен, что в данный момент команда сильнее «Зенита»: «Мне кажется, этот тот клуб, который сейчас по запасу прочности превосходит соперников из Санкт-Петербурга. Если в чемпионате он продолжит играть так же, как и в предыдущих матчах, то у "Краснодара" даже чуть больше шансов. Они идут пока к чемпионству».

Все так, но дьявол, как всегда, в деталях. Зимняя пауза длиной почти в три месяца, которая начнется в декабре, многое может подредактировать. К тому же не стоит забывать о бюджете «Зенита» почти в €200 млн. Так что клуб может в очередной раз скупить всех, до кого дотянется, и серьезно усилиться. А проблему легионеров команда под эгидой «Газпрома» уже не первый раз решает путем получения иностранцами российских паспортов. Несколько дней назад нашим соотечественником стал бразилец Дуглас Сантос. И не будем забывать, что в мае 2025 года клуб из Санкт-Петербурга собирается праздновать 100-летие, и упустить титул в такой момент в планы руководства сине-бело-голубых точно не входит.

Так что перезагрузка действующего чемпиона весьма вероятна. Пока же у команды есть сложности, отметил футбольный эксперт, тренер Александр Григорян: «Отсутствие мотивации в глазах Вендела и Клаудиньо может не увидеть только слепой. А это очень важно, когда мы говорим, что у "Зенита" нет скорости в атаке. А откуда она появится? Это системообразующие игроки, которые должны ее организовать».

Любопытно, что арбитры уже не первый раз принимают решение не в пользу «Зенита». После матча с железнодорожниками чемпион даже обратился в экспертно-судейскую комиссию, так как Сергей Карасёв, ко всеобщему удивлению, не удалил юную звезду «Локомотива» Алексея Батракова за серьезное нарушение. Клуб из Санкт-Петербурга в результате не получил важные очки — встреча завершилась вничью. Кстати, московская команда, по мнению суперкомпьютера, может стать чемпионом с вероятностью 7,5%. Далее среди претендентов идет «Динамо» (чуть выше 2%) и ЦСКА (1%). Шансы «Спартака» на чемпионство настолько ничтожны, что компьютер их не учел.

Но просчитать все в этом виде спорта невозможно, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «В прошлом сезоне за пять туров до конца чемпионата все сказали, что "Динамо" борется за третье место, а так получилось, что в последнем туре они могли стать чемпионом. И здесь то же самое: одна из команд может выдать какую-нибудь хорошую серию из побед и оказаться на самом верху».

Букмекеры с мнением суперкомпьютера не согласны. Главный фаворит у них — по-прежнему «Зенит». В успешном выступлении чемпиона перед зимней паузой игроки рынка тоже не сомневаются, что неудивительно: календарь у команды Семка значительно проще, чем у «Краснодара» и «Локомотива», которым еще предстоит сыграть друг с другом и встретиться со «Спартаком». Так что в ближайшее время суперкомпьютер вполне может изменить свое мнение по поводу перспектив «Краснодара» на чемпионство.

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