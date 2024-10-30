Министр финансов Челябинской области может занять должность главы КСП

Губернатор Алексей Текслер внес кандидатуру министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына в законодательное собрание региона для назначения его на должность председателя Контрольно-счетной палаты (КСП), сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Заксобрание рассмотрит и направит в квалификационную комиссию Счетной палаты РФ документы для заключения о соответствии кандидатуры Андрея Пшеницына должности председателя региональной КСП.

До 1995 года Андрей Пшеницын работал в коммерческих структурах, после в администрации Челябинской области — в 1999-2004 годах на должности заместителя и первого заместителя начальника главного финансового управления региона. В 2004 году был назначен первым заместителем министра финансов, а в 2010 году возглавил министерство финансов.

Ранее должность председателя КСП занимал Алексей Лошкин. 21 октября он покинул пост по собственному желанию, а 22 октября гордума Челябинска назначила его временно исполняющим обязанности мэра города. Тестирование и собеседование 29 участников конкурса на пост главы областного центра состоится 7 ноября.

Виталина Ярховска