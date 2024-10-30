В квартиры заселился дефицит

На федеральной территории (ФТ) Сириус сложился значительный дефицит квартир. Это связано с тем, что многоквартирное строительство на территории не ведется, а построенные ранее квадратные метры быстро продаются. По словам экспертов, стоимость «квадрата» на федеральной территории давно превысила миллион рублей, но спрос не прекращает расти.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За последние десять лет разрешения на многоквартирное строительство на территории нынешнего Сириуса практически не выдавались. Сейчас на ФТ Сириус нет ни одного строящегося многоквартирного дома, за исключением апартаментного комплекса «Мантера», где цена за квадратный метр стартует от 3 млн руб. рассказала «Ъ-Сочи» генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

«Это единственная новая стройка в Сириусе, а остальные предложения ограничиваются загородной недвижимостью»,— уточнила госпожа Усачева.

По ее словам, на сегодняшний день наиболее надежными вариантами для вложений являются загородные дома, коттеджные поселки или земельные участки. Ограниченное количество предложений и растущий спрос продолжают поднимать стоимость недвижимости в этом районе, что делает Сириус одним из самых привлекательных, но при этом сложных для приобретения жилья направлений. По словам эксперта за год стоимость квадратного метра жилья на федеральной территории выросла почти на 20% и превысила миллион рублей.

Поселок городского типа Сириус и одноименная федеральная территория (наукоград) находятся в районе Имеретинской низменности. Ранее он относился к Адлерскому району Сочи. В марте 2020 года Законодательное собрание Краснодарского края проголосовало за создание в регионе нового муниципалитета — городского округа Сириус, чему предшествовал сбор подписей среди местных жителей. В Сириусе расположены Олимпийский парк и образовательный центр «Сириус». В конце 2020 года Владимир Путин подписал закон «О федеральной территории “Сириус”». До 31 декабря 2025 года предусмотрен переходный период, в течение которого будут решаться вопросы организации функционирования «Сириуса».

«Рост цен в Сириусе также можно объяснить общим трендом подорожания недвижимости в Сочи и его окрестностях. Важно отметить, что стоимость квадратного метра здесь уже сравнялась с ценами в центре Адлера и даже Сочи, что говорит о престижности этого района. Если ранее Сириус считался чем-то вроде “периферии”, где жилье приобретали те, кому не хватало бюджета на центральные районы, то сегодня он привлекает самых разных покупателей, включая тех, кто ориентирован на более комфортное и дорогое жилье», — считает эксперт по рынку недвижимости в Сочи Кирилл Флутков.

Рост цен на недвижимость в этом районе не замедлится, уверены эксперты. Это связано с масштабными инфраструктурными планами федеральной территории.

Заметной тенденцией является высокий спрос на однокомнатные квартиры, говорит эксперт по недвижимости компании «ОНИКС-Недвижимость» Марина Мальцева. Такой формат пользуется популярностью как среди инвесторов, так и среди тех, кто ищет жилье для собственного проживания или краткосрочной аренды.

«Однокомнатные квартиры часто рассматриваются как наиболее ликвидные объекты, которые легче сдавать в аренду или перепродавать», — считает Марина Мальцева.

Кирилл Флутков отмечает, что если бы местные власти поставили перед собой задачу расширить жилищный фонд, то вполне могли бы найти соответствующие решения. «Однако в данный момент такой задачи явно нет, что и приводит к повышению цен на недвижимость в этом районе», — добавил эксперт.

В пресс-службе администрации федеральной территории Сириус «Ъ-Сочи» пояснили, что планы по комплексному развитию городской среды все же есть. Летом этого года на Петербургском международном форуме Сириус подписал соглашение с ВТБ о застройке территории.

«Проект предусматривает комплексное строительство жилой и нежилой недвижимости, создание инфраструктуры и благоустройства на земельных участках, расположенных в границах федеральной территории “Сириус”, управление объектами. Проект застройки планируется реализовать поэтапно», — сообщили в пресс-службе Сириуса.

Статус будущего жилья в администрации не уточнили, но подчеркнули, что рядом со значимыми объектами будет развиваться и городская среда: появятся парки, «клуб математиков», научный центр климатических исследований.

Александра Каверина