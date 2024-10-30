Господдержку сельхозпредприятий в Челябинской области увеличат на 110 млн рублей

На 110 млн руб. увеличилась государственная поддержка фермеров Челябинской области за счет средств, выделенных дополнительно на строительство и модернизацию новых объектов в агросфере. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поводом для выделения дополнительного финансирования стала активная инвестиционная деятельность компаний, которые расширяют производство в сельском хозяйстве и в переработке. В этом году господдержку получат организации, которые строят племенной репродуктор, селекционно-семеноводческие центры, новые мощности для хранения зерна, а также расширяют яичное производство.

В прошлом году на строительство и модернизацию новых производственных площадок был выделен 291 млн руб. В начале 2024-го сумму увеличили до 585,6 млн руб., а в октябре она выросла до 729 млн руб. Общий объем господдержки в текущем году, без учета средств на ветеринарию, составит 2,8 млрд руб.

Виталина Ярховска