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И. о. мэра Челябинска поручил увеличить штат водителей снегоуборочной техники

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин поставил подрядчикам, отвечающим за уборку снега, задачу укомплектовать штат водителей. Об этом он написал в личном telegram-канале.

Алексей Лошкин перед началом зимнего сезона осмотрел технику, закупленную для уборки снега. После прошлогодних обильных осадков в распоряжении подрядчиков появились дополнительно семь автогрейдеров, пять погрузчиков, три трактора, два шнекороторных снегоочистителя, два пылесоса и бульдозер. Однако, по мнению Алексея Лошкина, техника «не будет иметь смысла, если на ней некому работать». В связи с этим и. о. мэра поставил задачу подрядчикам устранить дефицит водителей.

Алексей Лошкин добавил, что сам часто ездит по Челябинску на машине и ходит пешком. Качество очистки города будет держать на личном контроле.

Виталина Ярховска

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