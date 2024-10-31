Онкология теряет страхи

Среди большинства людей бытует мнение, что онкологические заболевания вылечить невозможно, а расходы на лечение крайне высоки. Зачастую это приводит к тому, что человек узнает о диагнозе, когда болезнь запущена и требует серьезной терапии. Но в последнее время в медицине произошли революционные преобразования, появились передовые технологии, которые существенно изменили подход к профилактике, диагностике и лечению рака. Тем не менее заболеваемость раком в России и мире по-прежнему растет. Насколько высоки шансы справиться с заболеванием и как это сделать наиболее эффективно, рассказывает директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь»

Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь»



По данным нашего исследования, подавляющее большинство опрошенных (73%) не страдают тяжелыми заболеваниями, но из них почти каждый второй (47%) испытывает постоянный страх заболеть.

Чаще всего россияне боятся заболеть раком (35%), инсультом (16%), сердечными заболеваниями (13%) и любыми заболеваниями, которые могут лишить человека возможности вести привычный образ жизни.

При этом о наличии страха заболеть тяжелым заболеванием говорили в основном молодые люди — 63% из числа респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Высокий уровень обеспокоенности проявляют также опрошенные в возрасте от 45 до 54 лет (54% этой возрастной категории).

Люди опасаются узнать страшный диагноз, считая, что на этом их жизнь заканчивается. Зачастую столь неприятную мысль они стараются вытеснить из своего сознания и по факту не замечать проблему, которая с каждым годом может становиться все серьезнее.

Статистика выявления злокачественных образований, к сожалению, ухудшается. Согласно данным Минздрава, только в 2023 году онкология была диагностирована у порядка 675 тыс. человек. Все чаще болезнь поражает молодых людей: пациентов до 44 лет, у которых выявлено заболевание, уже 8%. Врачи считают, что их доля будет расти.

Очевидно, что закрывать глаза на эту статистику не лучшая стратегия перед лицом возможной угрозы, ведь на ранних стадиях рак гораздо лучше поддается лечению.

Сегодня в России у человека, столкнувшегося с такой проблемой, есть разные варианты получения онкопомощи. Первый — бесплатно по программе ОМС, второй — обратиться в коммерческую клинику. Однако есть еще одна возможность, о которой далеко не все знают. В 1980-х годах врач из ЮАР Мариус Бернард придумал систему страхования от критических заболеваний, в их число входит и рак. Впервые подобные программы стали продаваться в начале 1992 года. Достаточно быстро в силу своей эффективности они стали популярными в Англии, Европе, Северной Америке.

Современная медицина не стоит на месте, и сейчас появилось много новых методов лечения. Это таргетная терапия, иммунная терапия, робот-ассистированные операции, геномика, применение искусственного интеллекта для диагностики и лечения, органопринтинг (печать на 3D-принтере). Все это позволяет эффективно бороться с серьезными диагнозами — полностью излечивать или добиваться стойкой ремиссии.

Правда, эти услуги предоставляют не во всех медучреждениях, да и стоят они весьма недешево: курс лечения онкобольных, по нашим данным, составляет в среднем 1,5–2 млн руб. в зависимости от вида и стадии заболевания. За эти деньги можно получить действительно качественную медицинскую помощь, но, как мы понимаем, оплатить ее смогут отнюдь не все.

Между тем уровень проникновения страхования от критических заболеваний в России пока что невысокий: по данным одного из наших опросов, 40% респондентов не знают о наличии в России возможности застраховаться от онкозаболеваний. Другой наш опрос показал, что 25% россиян считают, что страховой полис стоит дорого.

Давайте разберемся с ценой. Сейчас средняя стоимость полиса страхования от онкологии составляет в среднем 6–10 тыс. руб. в год. То есть порядка 1 тыс. руб. в месяц или даже меньше. За эти деньги застрахованный может получить и денежную выплату, и комплекс медицинских услуг, включающих современные дорогостоящие методы консервативного и оперативного лечения в России или за рубежом на достаточно крупную сумму (как правило, от 6–8 млн руб. в год). Конкретный перечень услуг и размер страховой суммы указываются в договоре страхования. Одна из важнейших составляющих программы — это сервис по сопровождению клиента: ответы на возникающие вопросы, психологическая поддержка, подбор клиники и врача для обследования и лечения, организация и оплата перелета и проживания, в том числе для близких (если это требуется), контроль проводимого лечения. Страховая компания берет на себя все эти вопросы и оказывает клиенту поддержку на всех этапах: от постановки диагноза до окончания лечения, что крайне важно для человека, столкнувшегося со столь серьезной проблемой. Люди, у которых впервые диагностировано онкологическое заболевание, и их родственники пребывают в состоянии шока и растерянности и просто не знают, куда идти, что делать, к кому обращаться.

Важно оформить полис до обнаружения критического заболевания и обратить внимание, что в полисе есть «период ожидания», после окончания которого полис начинает действовать. В разных компаниях он составляет от 60 до 180 дней. Если у пациента уже была диагностирована ранее онкология, решение о страховании такого клиента компания принимает в индивидуальном порядке. Отметим, что добровольное онкострахование не конкурирует с системой обязательного медицинского страхования, а хорошо дополняет финансируемые государством программы, расширяя доступные для пациента варианты лечения в части выбора региона и клиники и упрощая приобретение специализированных медикаментов.

Таким образом, сейчас многие разновидности онкологии достаточно эффективно поддаются лечению, особенно если обнаружить заболевание на раннем этапе. Пациенты могут получать лечение по ОМС или в коммерческих клиниках, в России или за рубежом. Страхование от критических заболеваний — важный инструмент финансовой поддержки на случай непредвиденной ситуации, который помогает сберечь нервы и драгоценное время. При этом размер трат на страховой взнос несоизмерим с возможными расходами на лечение.