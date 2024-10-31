Витамины не панацея

Есть ли шансы у людей, длительно принимающих мультивитаминные комплексы, прожить дольше тех, кто этого не делает? Масштабное исследование, опубликованное в медицинском издании JAMA Network Open, показало: прием мультивитаминов пациентами, не страдающими серьезными хроническими заболеваниями, не продлевает им жизнь. И все же на практике, как выяснил «Ъ», мнения экспертов о пользе или вреде поливитаминов серьезно расходятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anshu-a / unsplash.com Фото: anshu-a / unsplash.com

Мир переживает витаминный бум. Как сообщается в новом исследовании, каждый третий взрослый американец принимает мультивитамины (они же поливитамины, ПВ) в целях профилактики заболеваний, при этом чаще так поступают пожилые и женщины. При этом как польза, так и вред регулярного приема поливитаминов остаются неясными. До сих пор результаты исследований, которые пытались понять, есть ли от приема ПВ толк в виде дополнительных лет жизни, были неоднозначные и ограничены короткими периодами наблюдения. Как правило, люди, принимающие витамины на постоянной основе, параллельно придерживаются более здоровой диеты, больше занимаются спортом и меньше курят — и что из этих факторов влияет на здоровье в большей степени, не ясно.

Новое масштабное исследование, проведенное Национальным институтом здравоохранения, постаралось учесть все нюансы. Чтобы глубже изучить связь между долгосрочным регулярным приемом поливитаминов, общей смертностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, исследователи проанализировали данные трех крупных перспективных исследований с широкой географией, в которых приняли участие более 390 тыс. взрослых в возрасте 18–74 лет. На момент начала наблюдения участники не имели в анамнезе ни рака, ни сахарного диабета, ни сердечно-сосудистых или почечных заболеваний. Срок наблюдения составил от 20 до 27 лет. Особо учитывались такие параметры, как возраст, пол, образование, качество питания, уровень физической активности и курение.

Напомним, витамины — группа разнообразных по химической природе органических соединений, которые жизненно необходимы для существования живых организмов. В отличие от растений и бактерий, животные не могут синтезировать витамины в полной мере, поэтому они получают их из пищи. Они помогают осуществлению всех важнейших ферментативных реакций, протекающих в организме. Они участвуют в метаболизме глюкозы, аминокислот и липидов (витамин B1), процессах клеточного дыхания (витамин B2), нейтрализации активных форм кислорода и других свободных радикалов: отвечают за антиоксидантную активность (витамины С и Е), обеспечивают синтез зрительных пигментов (витамин А) и участвуют в кальциевом обмене (витамин D). Всего организму человека необходимы 13 витаминов для нормальной жизнедеятельности: витамин A, витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), витамины C, D, E и K. Для многих из них ученые продолжают описывать новые виды активности.

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Основной вывод ученых: риск смерти от всех причин в целом и от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в частности на фоне длительного приема поливитаминов не снижался. «Результаты свидетельствуют о том, что применение поливитаминов для увеличения продолжительности жизни не рекомендуется»,— отмечают авторы работы. При этом исследователи отметили, что важно оценить использование поливитаминов и риск смерти среди различных групп населения, например среди тех, у кого зафиксирован дефицит питательных веществ, а также потенциальное влияние регулярного приема ПВ на другие состояния здоровья, связанные со старением.

В последние годы опубликовано немало исследований, которые развенчивают мифы о пользе витаминов и иногда приходят к выводам об их очевидном вреде. В 2007 году исследователи из Национального института рака (США) на основе анализа медицинских карт 11 тыс. пациентов-мужчин пришли к выводу: те, кто принимал мультивитамины, имели в два раза больше шансов умереть от рака. В 2011 году исследователи из Университета Миннесоты оценили 40 тыс. пожилых мужчин и женщин и обнаружили, что те, кто принимал ПВ дополнительно, имели больший процент смертности. В этом же году исследователи из клиники в Кливленде обнаружили, что мужчины, которые дополнительно принимали витамин Е, имели повышенный риск развития рака простаты.

В свое время известный британский эпидемиолог Тимоти Спектор назвал витамины «колоссальным обманом» и заявил, что мы очень сильно переоцениваем пользу их приема и недооцениваем связанный с этим риск.

Главврач частной скорой помощи из Санкт-Петербурга Лев Авербах, который прочел немало таких работ, рассказывает, что мультивитамины — это лекарство, которое нельзя принимать бездумно: «Только в том случае, если есть соответствующие показания и назначение врача. Это, например, тяжелая алкогольная зависимость, врожденные нарушения метаболизма и бариатрические операции (операции по уменьшению объема желудка) — когда человек не может получать (усваивать) достаточное количество витаминов из еды. Очень много исследований показали, что прием мультивитаминов «на всякий случай» для профилактики не приносит никакой пользы: они не предотвращают развитие никаких заболеваний и не увеличивают продолжительность жизни. Ни одна европейская и американская врачебные ассоциации не рекомендуют принимать мультивитамины без показаний. Тем более что они могут плохо сочетаться с другими лекарственными препаратами, которые вы, возможно, принимаете».

Эксперт отмечает, что сегодня есть немало пациентов, которым кажется, что у них не хватает того или иного витамина, и они самостоятельно сдают анализы, чтобы узнать их уровень в организме. Но действительно ли дефициты тех или иных витаминов так распространены в мире и их последствия настолько опасны, что пить витаминные комплексы — необходимость? Вовсе нет, считает господин Авербах: «Анализ "на витамины" дает показатели только на какой-то конкретный момент вашей жизни, а границы нормы сильно размыты и зависят от конкретного человека, поэтому "дефицит" в анализах совсем не всегда говорит о какой-то патологии. На сегодняшний день нет достоверных научных исследований, показывающих, что прием каких-либо дополнительных витаминов в таблетках или каплях, а также капсулах поможет вашему организму. Мы покупаемся на модные средства, стремясь найти простое решение своих проблем и волшебную таблеточку, которая подарит нам здоровье, и ежедневный прием витаминов и минералов кажется идеальным выходом. Мысль, что делаешь для себя нечто полезное, греет. Но никакие горсти таблеток не компенсируют плохое питание. А научных доказательств полезности витаминов и других добавок не существует».

Эксперт настаивает на том, что лучше всего получать витамины естественным путем, то есть из потребляемой пищи. И напоминает печально известный пример ученого Лайнуса Полинга — гения, ставшего изгоем в науке. Он активно «пиарил» высокие дозы витамина С в сочетании с витаминами A и E, а также с селеном и бета-каротином. Эту комбинацию он преподносил как надежный способ профилактики рака и принимал сам, но в итоге умер от рака сам вслед за женой, жизнь которой также унес рак. Сегодня мы стали свидетелями витаминной истерии, считает Авербах: «Аптеки завалены супермегаполивитаминными комплексами. В России зарегистрировано более 200 поливитаминных препаратов. Проще ведь выпить "волшебную" таблетку, чем составить себе сбалансированный режим питания. Но ни один производитель не может дать вам гарантию, что именно при создании этого комплекса соблюдены все технологии, позволяющие полностью исключить антагонистическое воздействие витаминов и микроэлементов друг на друга».

Однако есть и принципиально другие мнения. Доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, автор книги «Витамины» Вера Коденцова рассказывает, что современный человек не может, даже максимально разнообразя свой рацион, удовлетворить потребность организма в витаминах: «Главным образом это объясняется тем, что нам, в отличие от наших предков, требуется меньший объем пищи (в связи с резким — почти в два раза — снижением энерготрат). Однако потребность в витаминах у нас осталась такой же, как у них. Даже идеально построенный, сбалансированный рацион взрослых, рассчитанный на 2500 калорий в день, дефицитен по большинству витаминов по крайней мере на 20%. Для питания большинства детей и взрослых в России независимо от возраста, места проживания в течение всего года характерна множественная микронутриентная недостаточность — одновременное недостаточное содержание в пище витаминов D, группы В, Са, Мg, Zn и I. Восполнить недостаток витаминов в рационе можно только их дополнительным приемом».

Вера Коденцова рассказывает, что подавляющее большинство современных витаминов, входящих в состав витаминно-минеральных комплексов, получено химическим синтезом или биотехнологически, однако по химической структуре и свойствам, биологической активности они полностью идентичны природным: «В настоящее время экстракцией из природного сырья иногда получают витамин С (плоды дикой вишни ацеролы), Е (концентраты растительных масел), D (рыбий жир) и каротиноиды (экстракты морских водорослей, цветков бархатцев). Витамины В2, В12, К2, ликопин, бета-каротин могут быть получены микробным синтезом, то есть синтезируются живыми организмами. Выделение остальных витаминов из природных продуктов сопряжено с большими трудностями и является исключительно дорогостоящим. Представление о том, что выпускаемые промышленностью витамины усваиваются организмом хуже, чем "натуральные", является неправильным. Усвоение химически чистых витаминов зачастую выше, чем из натуральных пищевых продуктов, в которых они, как правило, находятся в связанной форме. Фолиевая кислота, содержащаяся в пищевых продуктах, усваивается в среднем в два раза хуже, чем чистый препарат этого витамина. Биологическая усвояемость витамина В6 в продуктах питания растительного происхождения в зависимости от вида продукта составляет от 75% до 5%. Прием поливитаминных комплексов во время или сразу после еды обеспечивает полное эффективное взаимодействие витаминов со всеми компонентами пищи. Другими словами, витамины не надо принимать на пустой желудок. Витамины следует принимать, запивая водой или соком, так как жидкость способствует их лучшей усвояемости. Усвоение жирорастворимых витаминов (Е, D, А, бета-каротин и др.) улучшается в присутствии жиров в пищеварительном тракте, то есть когда в рационе есть жиры».

И все же, отмечает эксперт, эффект дополнительного приема витаминов зависит от исходной обеспеченности организма тем или иным витамином, то есть насколько глубоким был дефицит витамина, а также от дозы витамина, содержащегося в добавке. К тому же для устранения недостатка витамина требуется время. Основная закономерность: чем выше доза витамина, тем скорее удается выправить недостаточность витамина. «Однако принцип, сформулированный в русской пословице "Кашу маслом не испортишь", согласно которому необходимое, полезное не приносит вреда даже в очень большом количестве, неприемлем в отношении витаминов. Для большинства витаминов существуют верхние допустимые уровни потребления, превышение которых приводит к появлению у части людей нежелательных последствий. Эффект дополнительного приема витамина может проявиться только в том случае, если существовал исходный дефицит данного витамина, соответственно, и корригирование нарушений происходит только в том случае, если нарушение было вызвано недостатком витаминов»,— говорит Вера Коденцова.

Арина Петрова