Телемедицина не выходит из ниши

7,3% населения РФ использует телемедицинские консультации для обращения к врачу, следует из данных РАНХиГС. За последние годы этот показатель не изменился, что, по мнению экспертов, говорит об отсутствии у основной массы россиян интереса к удаленному лечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Распространение телемедицины в России остановилось, свидетельствует статистика из аналитической записки экспертов Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС. В ее основе — данные опросов россиян относительно их способов обращения к врачу.

Так, исследование зафиксировало в последние два-три года примерно один и тот же уровень использования пациентами дистанционных онлайн-консультаций с врачами. В 2024 году в ходе опроса 7,3% указали, что пользовались в течение последнего года возможностями телемедицины (дистанционными онлайн-консультациями врачей), в 2023 году об этом заявили 10,5%, в 2022 году — 9,8%. Результаты прошлых замеров демонстрировали активное использование дистанционных онлайн-консультаций с врачами-респондентами, которые болели в исследуемом периоде коронавирусной инфекцией или же схожими по симптомам болезнями. В настоящее время ситуация несколько поменялась. Определились группы населения, которые значительно чаще практикуют подобную медицинскую активность. Чаще такую практику коммуникации с врачами избирают женщины (8,8%), респонденты с высшим образованием (10,2%), предприниматели (14,2%), занятые в удаленном (комбинированном) режиме работы (18%), работники умственного труда (11%), городские жители (8,3%), респонденты с высоким материальным положением (11,9%), люди с хорошим состоянием здоровья (10,5%), без наличия хронических заболеваний (11,4%), более молодая аудитория российского населения — от 25 до 35 лет (15%). Исходя из выделенных социально-демографических, профессиональных групп, можно предположить, что возможностями телемедицины чаще пользуется более активная и обеспеченная часть общества с высокой самооценкой состояния здоровья, заболевания которых чаще не носят хронического характера.

Результаты текущего опроса показывают, что среди респондентов снизилась доля допускающих («да, однозначно» и «скорее да») для себя возможность обращения за консультацией врача с помощью телемедицинских технологий. Если с 2021 по 2023 год отмечался рост данного показателя, то в 2024 году об этом заявили 29% (–11,5 п. п. к 2023 году). Смещение оценок отмечается между вариантами «скорее да» и «скорее нет», то есть среди тех, кто не имеет однозначного ответа на данный вопрос. Доля допускающих для себя возможность обращения за консультацией врача с помощью телемедицинских технологий сильно коррелирует с опытом их использования. Так, среди тех, кто в течение последнего года получал онлайн-консультацию врача, 82,6% допускают для себя возможность обращения за консультацией врача с помощью телемедицинских технологий. Чаще всего готовы к использованию телемедицины для онлайн-консультаций с врачами те же социально-демографические группы населения, имеющие больший опыт их использования.

Можно отметить, что респонденты, которые в течение последнего года болели простудными заболеваниями, чаще выражают готовность к использованию телемедицины, в отличие от тех, кто страдает обострениями хронических заболеваний. А если респонденты без хронических заболеваний чаще практиковали возможности телемедицины, то готовность к ее использованию в будущем выражают в одинаковой мере и при наличии хронических заболеваний, и при их отсутствии, то есть люди, которым требуется регулярное взаимодействие с врачами, в принципе готовы к этому, однако пока что-то мешает им использовать телемедицину в полной мере.

Что касается возрастных приоритетов, то чем моложе респонденты, тем чаще они выражают готовность к возможности обращения за консультацией врача с помощью телемедицинских технологий. Самая молодая возрастная группа (даже при условии наличия небольшого опыта дистанционных онлайн-консультаций с врачами за последний год) чаще других допускает для себя в дальнейшем такую практику взаимодействия с врачами (42%).

Практика использования современных информационных технологий не ограничивается возможностями дистанционных онлайн-консультаций с врачами. Современные устройства связи, передачи сообщений позволяют широко использовать их возможности для контроля за состоянием здоровья. Такая практика все больше распространяется среди населения. Исследование постоянно фиксирует рост такой аудитории. Если в 2021 году 28,1% заявили, что пользуются различными мобильными устройствами, мобильными приложениями в целях поддержания здорового образа жизни (фитнес-браслеты, умные часы, пульсометры, шагомеры и др.), в 2023 году — 35,9%, то в 2024 году на это указали 37,1%. Кроме того, 16,9% опрошенных пользуются различными мобильными устройствами, мобильными приложениями в целях удаленного онлайн-мониторинга здоровья, диагностики и получения медицинской помощи (системы мониторинга работы сердца, уровня сахара, глюкозы, давления, кислорода в крови и др.). Такая практика для удаленного онлайн-мониторинга здоровья еще несколько лет назад не фиксировалась исследователями. Полученный высокий показатель требует более углубленного изучения данного вопроса. Результаты опроса показывают, что использование обеих практик в целях поддержания здорового образа жизни и удаленного онлайн-мониторинга здоровья, диагностики и получения медицинской помощи чаще отмечается среди женщин, респондентов с высшим образованием, высоким материальным положением, городских жителей. На этом совпадение приоритетов заканчивается. Как правило, бОльшая распространенность различных мобильных устройств, мобильных приложений в целях поддержания здорового образа жизни проявляется у молодых людей, ведущих активный образ жизни, с хорошим состоянием здоровья. Например, в молодежных возрастных группах 18–35 лет доля использующих такие устройства в три-пять раз больше, чем в старших возрастных группах (56 лет и старше).

Анастасия Мануйлова