Российский рынок биологически активных добавок (БАД) достаточно динамично развивается, несмотря на определенный спад в продажах из-за окончания пандемии коронавируса. Гендиректор компании SOLGAR в России и странах СНГ, одного из крупнейших производителей нутриентов, Хакан Эртюрк — о том, как изменился спрос на витаминные комплексы за последний год, какие перспективы есть у рынка БАДов в РФ и зачем развивать культуру их потребления у населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Эртюрк, гендиректор компании SOLGAR в России и странах СНГ

Фото: Предоставлено «Solgar» Хакан Эртюрк, гендиректор компании SOLGAR в России и странах СНГ

Фото: Предоставлено «Solgar»

— Как вы оцениваете текущее развитие рынка БАДов в РФ? Упал ли спрос на добавки после окончания пандемии?

— Рынок БАДов в России всегда развивался достаточно динамично, и окончание пандемии не повлияло на интерес и развитие рынка, поскольку рост наблюдался и до ее начала.

Конечно, в период пандемии люди стали внимательнее относиться к выбору и приему нутриентов. Стоит отметить, что в России, как и во всем мире, изменилась возрастная категория потребителей БАДов. На сегодняшний день это люди 25–30+. На наш взгляд, это очень правильный глобальный тренд. Люди во всем мире стали больше уделять внимания своему здоровью, и дополнительный прием нутриентов стал частью этой тенденции.

— Какие БАДы больше остальных интересуют россиян? Почему? Как это связано с состоянием их здоровья?

— Мы видим, что на сегодняшний день со стороны потребителей сохраняется интерес к мультивитаминным и комплексным продуктам. В частности, мы наблюдаем сезонную активность в отношении продуктов из категории «Иммунитет».

Российский рынок всегда традиционно был ориентирован на мультивитаминные комплексы. Однако мы уверены, что в долгосрочной перспективе с ростом уровня знаний среди конечных потребителей, другие категории также будут активно развиваться.

SOLGAR Company profile Компания основана в 1947 году в Америке. Уже более 77 лет SOLGAR производит уникальные биологически активные добавки премиум-класса. Миссия SOLGAR — обеспечить потребителей высококачественной, инновационной, научно обоснованной продукцией, которая несет здоровье и отличное самочувствие людям по всему миру. Основное внимание компания уделяет качеству: вся продукция производится из компонентов натурального происхождения с использованием инновационных технологий. Все поступившее для производства сырье проходит тщательное изучение в собственном научно-исследовательском центре компании. Производственный цикл одной серии продукта может занимать порядка 12 недель, что является самым длительным и максимально возможным по продолжительности в индустрии биологически активных добавок. Продукция SOLGAR реализуется в упаковке из темного стекла, что защищает биологически активные компоненты от воздействия света, тепла и влажности. На сегодняшний день продукция компании представлена более чем в 65 странах мира, а ассортимент насчитывает более 600 наименований витаминов, минералов, лекарственных растений, аминокислот, пробиотиков, комплексов и специальных продуктов. Продукция SOLGAR реализуется исключительно через аптеки, что дает возможность получения квалифицированной консультации специалистов аптек. Единственный завод полного цикла компании SOLGAR располагается в городе Леония, штат Нью-Джерси, США.

— Как в целом употребление БАДов в РФ отличается от других стран?

— В первую очередь дополнительный прием БАДов связан с восполнением определенных дефицитов нутриентов в организме. И в последние годы российские потребители демонстрируют тренд на осознанное потребление нутриентов с целью компенсации данных дефицитных состояний, что соответствует профилю потребления БАДов в пище у населения экономически развитых стран.

Одно из ключевых отличий нашего рынка от других — это рекомендация БАДов именно со стороны специалистов в аптеках. Для нас, как для компании, которая работает именно в аптечном сегменте, это очень важно. В российских аптеках работают исключительно специалисты с профильным фармацевтическим образованием. Поэтому для нас крайне важно, чтобы потребители могли получить грамотную, профессиональную рекомендацию и имели возможность приобрести продукцию, которая нужна непосредственно им. Именно это является важным отличающим фактором и способствует развитию рынка БАДов в правильном направлении.

— Что, на ваш взгляд, сейчас мешает индустрии БАДов развиваться более высокими темпами?

— Сегодня мы наблюдаем положительные тенденции развития рынка БАДов в России. В частности, со стороны государства и регулирующих органов уделяется больше внимания важным вопросам, связанным с индустрией, принимается во внимание наше мнение как участника рынка и выдвигается достаточно много инициатив, что нас очень радует. Одной из таких инициатив, к примеру, стала обязательная маркировка БАДов.

Также мы знаем, что на законодательном уровне обсуждаются некоторые инициативы, направленные на борьбу с трансграничной торговлей. Это крайне важная задача, так как в первую очередь важно сохранить доверие потребителей к категории БАДов. Для этого важно обеспечить доступ к проверенным и качественным продуктам.

Хочу отметить, что в России одна из наиболее развитых систем государственной регистрации БАДов в мире.

Данные стандарты, на наш взгляд, должны соблюдаться всеми участниками рынка, а продукты должны проходить все соответствующие этапы контроля качества, безопасности через установленные правила регистрации, прежде чем быть представленными на рынке.

Не менее важно развивать осведомленность профессионального сообщества о нутриентах. Мы делаем многое в этом направлении, регулярно принимая участие во всероссийских конференциях и организуя собственные образовательные мероприятия, и планируем дальше продолжать вести свою образовательную деятельность.

— Как себя чувствует на российском рынке ваша компания? Как вы планируете развивать ассортимент своей продукции?

— На российском рынке мы себя чувствуем, наверное, так же, как большинство игроков. Есть определенные сложности, которые мы испытываем. Например, это удлинившиеся логистические цепочки, которые влияют на сроки поставок и себестоимость продуктов. Но при этом мы сохраняем все наши планы относительно российского рынка и работаем над тем, чтобы вносить свой вклад в развитие культуры приема нутриентов, что является ключевой задачей для нашей компании. Для нас очень важно повышать статус этой индустрии для будущего и нести вклад в здоровье потребителей. Что касается новинок, то в этом году мы ввели шесть новых продуктов, также мы в дальнейшем продолжим выводить на рынок новые инновационные продукты, которые выходят на глобальном рынке, и в дальнейшем они будут представлены и в России. Все планы компании сохраняются.

— Какие регуляторные инициативы, на ваш взгляд, сейчас могли бы дать толчок развитию индустрии БАДов в РФ? Какие, напротив, могут ее затормозить?

— На наш взгляд, при нынешней ситуации каких-либо резких изменений или инициатив делать не стоит. Как уже отметил выше, наверное, один из наиболее острых вопросов — это отсутствие надлежащего контроля со стороны онлайн-площадок и доступ к большему числу ненадлежащих товаров, выдающих себя за БАДы, но содержащих несоответствующие компоненты. Это ведет к заблуждению потребителей и потере доверия к индустрии в целом. Важно это и потому, что БАДы — это в первую очередь продукты для здоровья, к которому нужно относиться очень серьезно. Но как уже отметил ранее, по данному вопросу есть определенные законодательные инициативы, и мы надеемся, что этот вопрос будет урегулирован в обозримом будущем.

Также не менее важным фактором является развитие осведомленности и проведение образовательных мероприятий по популяризации здорового питания и здорового образа жизни. Есть немало мировых исследований, подтверждающих важность профилактики заболеваний для определенных категорий и групп риска. Отмечается, что интеграция БАДов существенно снижает финансовую нагрузку на систему здравоохранения, позволяя высвободить ресурсы для решения других задач в социальной сфере. Поэтому значимость применения БАДов растет на глобальном уровне, и, возможно, нам тоже стоит обращать больше внимания на данную тенденцию.