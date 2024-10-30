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Глава Коркино ушла в отставку после массовых беспорядков

Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина сложила полномочия после убийства таксистки Елены Сарафановой, массовых волнений и погромов в местах компактного проживания цыган. О своем решении она сообщила в личном telegram-канале.

Наталья Лощинина отметила, что в округе «цыганская проблема» существовала давно. С 2019 года власти обращались во все возможные инстанции и проводили рейды.

«Администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра. Тем не менее, раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит проделанной нами работы оказалось недостаточно. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы», — заявила глава Коркино.

О своем решении Наталья Лощинина сообщила губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Она намерена применить свои знания и опыт на другом месте работы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 23 октября в Коркино нашли тело 40-летней таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой) с четырьмя ножевыми ранениями. Подозреваемым стал 17-летний цыган. Вечером 24 октября местные жители устроили погром в районе проживания цыганской общины. Они кидали камнями в дома, поджигали дома и машины. Один из цыган выстрелил в двух коркинцев. Пострадавшие отделались легкими ранениями. 25 октября подозреваемого в убийстве и стрелка отправили в СИЗО минимум на два месяца. Главу городского отдела полиции отстранили от работы. Сейчас Коркино круглосуточно патрулируют усиленные наряды полиции, численность личного состава превышает 400 человек.

Виталина Ярховска

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