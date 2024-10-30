В Ярославле договоры на размещение ларьков продлят без аукционов

Муниципалитет Ярославля принял решение о возможности продления без аукционов договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на городской земле. Решение принято на заседании муниципалитета 30 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Проект документа внесла постоянная комиссия муниципалитета по экономике и развитию города. В нем указано, что предприниматели, у которых закончился договор, смогут продлить его при отсутствии задолженности по аренде.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что о продлении договоров без конкурсов попросили сами владельцы НТО. Они говорили о низкой рентабельности бизнеса и угрозе монополизации рынка при проведении новых аукционов. Правительство области настаивало на необходимости конкурентных процедур при заключении договоров, однако впоследствии изменило свою позицию.

Решение вступит в силу после подписания его мэром Артемом Молчановым. Ранее мэр сообщал, что вопрос решен в пользу бизнеса.

Антон Голицын