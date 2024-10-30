Магнитогорский комбинат «Ситно» стал экспортером сельскохозяйственного корма

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендовало включить в реестр предприятий-экспортеров магнитогорский комбинат хлебопродуктов «Ситно». Организация сможет поставлять в другие страны два вида сельскохозяйственного корма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Для включения в реестр Россельхознадзор провел обследование предприятия. Производство и хранение подсолнечного и соевого шрота — источника протеина для крупного рогатого скота, домашней птицы, кроликов, свиней и рыб — проверили на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. Сырье для выпуска корма комбинат получает со всей страны, основными поставщиками являются предприятия из Новосибирской и Челябинской областей. По итогам проверки подтвердилось соответствие продукции требованиям Таможенного союза.

Виталина Ярховска